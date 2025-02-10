Profilo

BIOGRAFIA SANTIAGO GIMENEZ

Nome completo: Santiago Javier Giménez Magana

Data di nascita: 18 aprile 2001

Luogo di nascita: Buenos Aires, Argentina

Nazionalità: Messicana

Altezza: 1,82 m

Peso: 69 kg

Ruolo: Attaccante

Piede dominante: Sinistro

Numero di maglia: 7 (AC Milan)

CARATTERISTICHE TECNICHE

STIPENDIO SANTIAGO GIMENEZ

CURIOSITA' E SOPRANNOME GIMENEZ

Nonostante sia nato in Argentina, Giménez ha scelto di rappresentare il Messico a livello internazionale, paese in cui è cresciuto e ha iniziato la sua carriera calcistica.

Il suo soprannome è Bebote, il bambinone. Lui stesso ha spiegato che lo accompagna da quando è piccolino e glielo ha dato la sua famiglia

L'IDOLO DI SANTIAGO GIMENEZ

SANTIAGO GIMENEZ: "SOGNAVO IL MILAN"

"Se questo è sempre stato il mio sogno? È andato tutto esattamente come avevo desiderato. Fin da piccolo ho sempre seguito il Milan, ne ero innamorato. Vedevo giocare Kakà, Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, Pirlo, Gattuso e tanti altri campioni. Fin da bambino è sempre stato il mio sogno arrivare qui. Quando mi hanno chiamato mi sono detto: ho questa opportunità e non voglio lasciarmela sfuggire".

CARRIERA SANTIAGO GIMENEZ

STATISTICHE

Cruz Azul (2019-2022): 89 partite, 20 gol

Feyenoord (2022-2025): 73 partite, 45 gol

AC Milan (2025 - presente):

PALMARES: TITOLI E RICONOSCIMENTI

Liga MX (2021)

Eredivisie (2023)

KNVB Cup (2023)

Supercoppa olandese (2023)

Gold Cup (2023)

CONCACAF Nations League (Argento, 2023-2024)

Tutto su, attaccante dell'AC Milan e della Nazionale messicana. E' stato acquistato dai rossoneri nel calciomercato invernale 2025 dal Feyenoord. Ecco chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia e vita privata. La scheda giocatoreEcco alcune sue informazioni personali in pillole:[gzn_video id=1833080 autoplay=true]Attaccante mancino, Giménez è noto per la sua abilità nel gioco aereo, la capacità di muoversi efficacemente in area di rigore e il fiuto per il gol. È abile nel difendere la palla, nel tagliare in diagonale e nel coordinarsi nello stretto, caratteristiche che lo rendono una punta centrale completa.Quanto guadagna Santiago Gimenez al Milan? L'attaccante messicano ha firmato, al suo arrivo in rossonero, un contratto fino al 30 giugno 2029. Arrivato a febbraio 2025, nei suoi primi 5 mesi al Milan, il suo ingaggio è di 1.93 milioni lordi. A partire dalla stagione 2025-26, il suo stipendio lordo annuo sarà invece di 4,63 milioni di euro (fonte Calcio e Finanza).Il suo idolo è Ricardo Kakà. Lo spiega lui stesso: "Ho incontrato Kakà in passato ed è un modello per me, non solo per il calcio, ma anche perchè condividiamo la stessa fede religiosa. Da quel momento ho capito che il Milan era la destinazione giusta per me".Queste le sue prime dichiarazioni rilasciate a Milan Tv dopo il suo acquisto:Santiago Giménez è nato a Buenos Aires, Argentina, ma è cresciuto in Messico, tra Veracruz e Città del Messico, seguendo la carriera del padre, Christian Giménez, ex calciatore professionista. Ha iniziato la sua formazione calcistica nelle giovanili del Cruz Azul, club con cui ha esordito nel calcio professionistico.: Giménez ha esordito nella prima squadra del Cruz Azul nel 2019, segnando 20 gol in 89 presenze. Durante il suo periodo al Cruz Azul, ha contribuito alla vittoria della Liga MX nel 2021.: Nel 2022, si trasferisce al Feyenoord, dove ha continuato a brillare, segnando 45 gol in 73 presenze e contribuendo alla conquista della Eredivisie, della KNVB Cup e della Supercoppa olandese.: Nel febbraio 2025, Giménez firma con l'AC Milan, portando la sua esperienza internazionale in Serie A. Ha esordito con il club rossonero il 5 febbraio 2025, in Coppa Italia contro la Roma, per poi debuttare (con gol) in Serie A l'8 febbraio in Empoli-Milan (0-2)Giménez è un membro regolare della nazionale messicana, con 32 presenze e 4 gol all'attivo. Ha partecipato a competizioni internazionali come la Gold Cup 2023, contribuendo alla vittoria del Messico, e alla CONCACAF Nations League, ottenendo una medaglia d'argento nel 2023-2024.