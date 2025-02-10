Profilo

BIOGRAFIA JOAO FELIX

Nome completo: João Félix Sequeira

Data di nascita: 10 novembre 1999

Luogo di nascita: Viseu, Portogallo

Nazionalità: Portoghese

Altezza: 1,80 m

Posizione: Attaccante

Piede dominante: Destro

CARATTERISTICHE TECNICHE

STIPENDIO JOAO FELIX: QUANTO GUADAGNA?

JOAO FELIX AL MILAN: PRESTITO, FORMULA, RISCATTO

DICONO DI LUI: DICHIARAZIONI SU JOAO FELIX

Può fare la differenza. Ha magia, non è una cosa che impari: o ce l'hai o non ce l'hai. Conceicao ha spinto per lui, lo conosce bene. Ha detto che ha dormito da lui, che è amico di suo figlio. A chi assomiglia? Non è giusto paragonarlo, ma se devo dire un nome dico Kakà: fluido, dinamico. Forse gli piace fare più giochini, ma è ancora giovane. (Zlatan Ibrahimovic)

CARRIERA JOAO FELIX

Carriera internazionale

STATISTICHE IN PILLOLE

Benfica (2018-2019): 43 partite, 20 gol, 11 assist

Atlético Madrid (2019-2023): 130 partite, 34 gol, 18 assist

Chelsea (2023, prestito): 20 partite, 5 gol, 2 assist

Barcellona (2024, prestito): 9 partite, 2 gol, 3 assist (aggiornato a febbraio 2025)

PALMARES JOAO FELIX

Primeira Liga (2018-2019)

Coppa di Lega Portoghese (2018-2019)

Supercoppa di Spagna (2020)

UEFA Nations League (2019)

Tutto su, attaccante della Nazionale portoghese, di proprietà del, inall'fino a fine stagione 2024/25. Ecco chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata e formule di riscatto del suo cartellino. La scheda giocatoreLe principali informazioni personali:Félix è noto per la sua grande tecnica individuale, velocità e abilità nel dribbling. Può giocare come seconda punta, trequartista o esterno offensivo. È molto apprezzato per la sua capacità di creare occasioni da gol e per il suo dinamismo in campo. Ha un’eccellente visione di gioco, che gli permette di fare assist precisi, ed è anche un buon finalizzatore. La sua capacità di giocare sia in contropiede che nel possesso palla lo rende molto versatile.Quanto guadagna Joao Felix al Milan? Al Chelsea il suo stipendio è di 8 milioni di euro lordi. Considerando che al Milan - da febbraio a giugno - resterà solo per 5 mesi della stagione 2024-25, percepirà 3.4 milioni lordiIl passaggio dal Chelsea al Milan nel mercato invernale 2024 è avvenuto in prestito secco. Questa formula non prevede quindi un riscatto già fissato. La cifra varierà a seconda delle richieste del club londinese. Tra le squadre sembrerebbe esserci però già un gentlement agreement per far restare il giocatore al Milan anche l'anno prossimo. Due le vie: un rinnovo del prestito con obbligo di riscatto a fine stagione 2025-26, oppure acquistò immediato a titolo definitivo nell'estate 2025.João Félix inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Porto, ma nel 2015 entra a far parte delle giovanili del Benfica, dove si fa notare per le sue capacità tecniche e il suo talento promettente.(2016-2018): João Félix gioca con la squadra B del Benfica, facendo il suo debutto nel calcio professionistico nel 2016. Durante il suo tempo con la squadra, impressiona per la sua velocità, visione di gioco e capacità di segnare.: Nel 2018, Félix viene promosso alla prima squadra del Benfica. Nella sua prima stagione da titolare, diventa uno dei giocatori più importanti, segnando 20 gol e fornendo 11 assist in tutte le competizioni. La sua prestazione impressionante gli consente di attirare l'attenzione dei grandi club europei.: Nel luglio del 2019, João Félix viene acquistato dall'Atlético Madrid per, una cifra che lo rende uno degli acquisti più costosi della storia del club. Durante il suo tempo all'Atletico, Félix dimostra il suo talento, ma la sua esperienza con il club è caratterizzata da alti e bassi, soprattutto a causa di problemi di adattamento al sistema di gioco di Diego Simeone. Nonostante ciò, si distingue come uno degli attaccanti più promettenti d'Europa.: Nel gennaio 2023, João Félix si trasferisce al Chelsea in prestito oneroso (11 M) per sei mesi, alla ricerca di maggiore spazio e opportunità di gioco. Nonostante alcune difficoltà iniziali, mostra il suo potenziale con buone prestazioni. A fine stagione saranno però appena 4 i gol messi a segno in 20 apparizioni. Mauricio Pochettino, allenatore dei Blues, decide così di interrompere il prestito.: Nell'estate del 2024, il giocatore si trasferisce in prestito al Barcellona, cercando di rilanciarsi in un nuovo campionato e con un nuovo stile di gioco. In blaugrana gioca 44 partite, segnando 10 gol, ma non viene riscattato: i blues lo acquistano dall'Atletico Madrid per 52 milioni di euro. L'investimento è pesante, ma lo spazio è poco. Ancora una volta non sfonda nel calcio inglese, nonostante 4 reti in 5 partite di Conference League. Da predestinato passa a sacrificabile e nel mercato di gennaio passa al Milan in prestito: i rossoneri prendono Joao Felix in prestito secco proprio sul gong del calciomercato invernale. Arriva nei primi giorni di febbraio e va subito a segno nella prima partita ufficiale, in Coppa Italia contro la Roma.João Félix è un membro regolare delle selezioni giovanili del Portogallo, guadagnandosi un posto nella Nazionale maggiore nel 2019. Ha partecipato a diverse competizioni internazionali, tra cui l'Europeo 2020 e la Nations League 2019. La sua qualità tecnica e la sua visione di gioco lo rendono un elemento cruciale per il futuro della nazionale portoghese.