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Informazioni personali

Caratteristiche tecniche Bondo

Nesta dice che sono un incrocio tra Seedorf e Gattuso.

è un calciatore francese nato il 15 settembre 2003 a Évry, Francia. Attualmente ricopre il ruolo di centrocampista nel, dopo essersi trasferito dal Monza il 3 febbraio 2025. Ecco chi è: caratteristiche, età, costo, stipendio, carriera e vita privata. La scheda giocatoreNome completo: Warren Bondo Data di nascita: 15 settembre 2003 Luogo di nascita: Evry, Francia Nazionalità: Francese Altezza: 1,77 m Posizione: Centrocampista Piede preferito: Destro: Warren Bondo è un centrocampista completo, capace di giocare sia in un ruolo difensivo che offensivo.: Corsa, intensità e applicazione sono le sue doti migliori, abbinate a una discreta qualità tecnica. Al Milan è arrivato come vice-Fofana. Bondo ha raccontato come Alessandro Nesta lo abbia paragonato a due totem del Milan passato:

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Curiosità

Nato a Évry, una città situata nella regione dell'Île-de-France, Bondo ha origini congolesi: il padre proviene dalla Repubblica Democratica del Congo, mentre la madre dalla Repubblica del Congo.

E' rappresentato dallo zio, Malù Mpasinkatu, volto noto della televisione sportiva italiana e commentatore della Coppa d'Africa su Sportitalia.

Ha dichiarato di ispirarsi a giocatori come N'Golo Kanté per la sua capacità di recuperare palloni e distribuire gioco.

Carriera: le squadre di Bondo

Statistiche in Nazionale

: Bondo ha iniziato la sua carriera professionale con il Nancy, facendo il suo debutto in Ligue 2 il 24 novembre 2020. Il 22 dicembre 2020, ha segnato il suo primo gol da professionista in una partita contro il Chambly.Il 28 luglio 2022, Bondo si è trasferito al Monza da parametro zero, essendo il Nancy retrocesso. Ha esordito in Serie A il 30 agosto 2022 contro la Roma, mentre il suo primo e unico gol in campionato lo segna proprio al Milan, il 18 febbraio 2024. In biancorosso gioca 52 partite, con una sola rete all'attivo. Tre gennaio e giugno 2023 una piccola parentesi in prestito alla Reggina in Serie B.i rossoneri lo acquistano il 3 febbraio 2025, sul gong del calciomercato invernale. Al Monza 10 milioni complessivi. [gzn_video id=1839774 autoplay=true]Bondo ha rappresentato la Francia a livello giovanile, accumulando 2 presenze con l'Under 16, 6 con l'Under 17, 16 con l'Under 19 e 9 con l'Under 20.