Warren Bondo
38
- Età:
- 22 (15 September 2003)
- Altezza:
- 1.77 m
- Peso:
- 70 kg
- Valore di mercato:
- 7 mln
Profilo
Warren Pierre Bondo è un calciatore francese nato il 15 settembre 2003 a Évry, Francia. Attualmente ricopre il ruolo di centrocampista nel Milan, dopo essersi trasferito dal Monza il 3 febbraio 2025. Ecco chi è: caratteristiche, età, costo, stipendio, carriera e vita privata. La scheda giocatore
Informazioni personaliNome completo: Warren Bondo Data di nascita: 15 settembre 2003 Luogo di nascita: Evry, Francia Nazionalità: Francese Altezza: 1,77 m Posizione: Centrocampista Piede preferito: Destro
Caratteristiche tecniche BondoRuolo: Warren Bondo è un centrocampista completo, capace di giocare sia in un ruolo difensivo che offensivo. Skills: Corsa, intensità e applicazione sono le sue doti migliori, abbinate a una discreta qualità tecnica. Al Milan è arrivato come vice-Fofana. Bondo ha raccontato come Alessandro Nesta lo abbia paragonato a due totem del Milan passato:
Nesta dice che sono un incrocio tra Seedorf e Gattuso.
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Curiosità
- Nato a Évry, una città situata nella regione dell'Île-de-France, Bondo ha origini congolesi: il padre proviene dalla Repubblica Democratica del Congo, mentre la madre dalla Repubblica del Congo.
- E' rappresentato dallo zio, Malù Mpasinkatu, volto noto della televisione sportiva italiana e commentatore della Coppa d'Africa su Sportitalia.
- Ha dichiarato di ispirarsi a giocatori come N'Golo Kanté per la sua capacità di recuperare palloni e distribuire gioco.
Carriera: le squadre di BondoNancy (2020-2022): Bondo ha iniziato la sua carriera professionale con il Nancy, facendo il suo debutto in Ligue 2 il 24 novembre 2020. Il 22 dicembre 2020, ha segnato il suo primo gol da professionista in una partita contro il Chambly. Monza (2022-2025): Il 28 luglio 2022, Bondo si è trasferito al Monza da parametro zero, essendo il Nancy retrocesso. Ha esordito in Serie A il 30 agosto 2022 contro la Roma, mentre il suo primo e unico gol in campionato lo segna proprio al Milan, il 18 febbraio 2024. In biancorosso gioca 52 partite, con una sola rete all'attivo. Tre gennaio e giugno 2023 una piccola parentesi in prestito alla Reggina in Serie B. Milan (gen 2025-attuale): i rossoneri lo acquistano il 3 febbraio 2025, sul gong del calciomercato invernale. Al Monza 10 milioni complessivi. [gzn_video id=1839774 autoplay=true]
Statistiche in NazionaleBondo ha rappresentato la Francia a livello giovanile, accumulando 2 presenze con l'Under 16, 6 con l'Under 17, 16 con l'Under 19 e 9 con l'Under 20.
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2020-22
|Nancy
|Ligue 2
|34
|2
|Coppa Francia
|5
|0
|39
|2
|2022-gen 2023
|Monza
|Serie A
|4
|0
|Coppa Italia
|1
|0
|5
|0
|gen-giu 2023
|Reggina
|Serie B
|3
|0
|3
|0
|2023-24
|Monza
|Serie A
|25
|1
|25
|1
|2024-feb. 2025
|Monza
|Serie A
|20
|0
|Coppa Italia
|2
|0
|22
|0
|feb 2025-attuale
|Milan (in corso, vedi sotto)
|0
|0