Christopher Nkunku
18
- Età:
- 28 (14 November 1997)
- Altezza:
- 1.77 m
- Peso:
- 70 kg
- Valore di mercato:
- 35 mln
Profilo
Tutto su Christopher Nkunku, attaccante dell'AC Milan, acquistato nell'estate 2025 dal Chelsea. E' un nazionale francese, è nato a Lagny-sur-Marne, in Francia, da discendenti congolesi. Ecco chi è, caratteristiche, età, quanti gol ha segnato, costo, stipendio, biografia e vita privata. La scheda giocatore
Ruolo e caratteristiche NkunkuNkunku ha giocato in praticamente tutti i ruoli dell'attacco. Nasce trequartista (la sua posizione preferita) e poi comincia a svariare, prima sull'esterno e poi in posizione più centrale. Via via col tempo migliora la fase di finalizzazione, ma la sue caratteristiche rimangono pressochè le stesse: velocità, esplosività, capacità di inserimento, dribbling e gioco con la squadra.
Stipendio e costo Nkunku al MilanNkunku è stato acquistato per 37 milioni di euro, più 5 di bonus. In totale quindi 42 milioni di euro possibili. Il giocatore avrà uno stipendio da 5 milioni di euro netti all'anno, fino al 30 giugno 2030. Il suo costo a bilancio, al momento della firma, è di 16.65 milioni complessivi, dati dalla quota di ammortamento annua (7.4 M) e dal suo ingaggio lordo (9.25 M). Curiosità: è il calciatore del Milan più costoso in rosa davanti a Rafael Leao (che al momento è di 12 milioni annui).
Carriera
PSG (2015-19)Nkunku nasce e cresce nelle giovanili del PSG, fino al suo arrivo in Prima Squadra. Debutta con i 'grandi' l'8 dicembre 2015, in una gara di Champions League. In totale, dal 2015 al 2019, giocherà 55 partite con il Paris, segnando 9 gol, di cui nella finale di Supercoppa di Francia del 2018, finita 4-0 per il PSG contro il Monaco. Qui gioca però poco titolare (solo 11 partite) per cui nel 2019 decide di emigrare in Germania
LIPSIA (2019-23)Nell'estate 2019 passa per 6 milioni al Lipsia. Qui affina la sua posizione in campo (viene alternato come esterno d'attacco e trequartista) e soprattutto il suo feeling con il gol. In Germania esplode al punto da vincere il trofeo di Calciatore dell'anno della Bundesliga 2021-22, una stagione che lo vede assoluto protagonista con 35 reti in 52 partite. Numeri che si ripetono anche l'anno successivo con 23 gol in 36 presenze e gli valgono la chiamata del Chelsea. Lascia il Lipsia dopo 70 marcature , 172 gare e due coppe di Germania.
CHELSEA (2023-25)Nel giugno 2023 passa ai Blues per 65 milioni di euro. La cifra sarebbe potuta arrivare a 100 milioni in caso di vittoria della Champions nei successivi tre anni. Al Chelsea vince una Conference League nel 2025 ma il suo rendimento non sarà mai all'altezza delle aspettative, a causa di qualche guaio fisico e di una posizione in campo non ottimale (viene fatto giocare molto largo).
Perché il Chelsea ha venduto Nkunku?Le motivazioni le ha date Enzo Maresca, allenatore dei Blues. Il tecnico italiano ha parlato bene del giocatore, ma ha spiegato come fosse chiuso dall'esplosione di Palmer nel suo ruolo. Per non deprezzarlo ulteriormente, il Chelsea (con una rosa già extra-large) ha deciso di venderlo al Milan. Ecco le parole di Maresca in questo video: [gzn_video id=1943099 autoplay=true]
Milan (2025-oggi)Il 30 agosto 2025 viene acquistato dai rossoneri per 37 milioni più 5 di bonus. Firma un contratto fino al 30 giugno 2030. Il suo esordio è datato 14 settembre 2025, in campionato contro il Bologna. Il suo primo gol in rossonero è del 23 settembre, in Coppa Italia contro il Lecce (3-0 finale)
Quanti gol ha fatto Nkunku in carrieraFino al suo arrivo al Milan, Nkunku ha segnato in totale 98 gol tra PSG (11), Lipsia (70) e Chelsea (17). Ventidue di questi li ha segnati in competizioni internazionali, tra Champions, Europa e Conference League.
Perchè Nkunku festeggia i gol gonfiando un palloncinoNel video qui sotto spiega lui stesso perchè celebra i suoi gol gonfiando un palloncino: è un omaggio a suo figlio:
"Lo faccio per mio figlio, lui adora i palloncini e allora quando segno dedico il gol a lui in questo modo".[gzn_video id=1930009 autoplay=true] Ma dove nasconde il palloncino durante la gara? Di solito Nkunku li nasconde nei calzettoni, in attesa di tirarli fuori al momento giusto.
Trofei vinti
Campionato francese
3
PSG (2015-2016, 2017-2018, 2018-2019)
Super Coppa Francese
3
PSG (2016, 2017, 2018)
Coppa di Francia
2
PSG (2016-2017, 2017-2018)
Coppa di Lega Francese
2
PSG (2016-2017, 2017-2018)
Coppa di Germania
2
Lipsia (2021-2022, 2022-2023)
Conference League
1
Chelsea (2024-2025)
Campionato del Mondo
1
Chelsea (2025)
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2015-16
|PSG
|Ligue 1
|5
|0
|CF+CdL
|0
|0
|UCL
|1
|0
|Supercoppa Fra
|0
|0
|6
|0
|2016-17
|PSG
|Ligue 1
|8
|1
|CF+CdL
|7 (4+3)
|1 (1+0)
|UCL
|1
|0
|Supercoppa Fra
|0
|0
|16
|2
|2017-18
|PSG
|Ligue 1
|20
|4
|CF+CdL
|6 (3+3)
|1 (1+0)
|UCL
|0
|0
|Supercoppa Fra
|1
|0
|27
|5
|2018-19
|PSG
|Ligue 1
|22
|3
|CF+CdL
|6 (5+1)
|0
|UCL
|0
|0
|Supercoppa Fra
|1
|1
|29
|4
|2019-20
|Lipsia
|Bundesliga
|32
|5
|Coppa di Germania
|3
|0
|UCL
|9
|0
|44
|5
|2020-21
|Lipsia
|Bundesliga
|28
|6
|Coppa di Germania
|5
|0
|UCL
|7
|1
|40
|7
|2021-22
|Lipsia
|Bundesliga
|34
|20
|Coppa di Germania
|6
|4
|UCL+UEL
|12 (6+6)
|11 (7+4)
|52
|35
|2022-23
|Lipsia
|Bundesliga
|25
|16
|Coppa di Germania
|3
|3
|UCL
|7
|3
|Supercoppa Ger
|1
|1
|36
|23
|2023-24
|Chelsea
|Premier League
|11
|3
|FA+CdL
|3 (1+2)
|0
|14
|3
|2024-25
|Chelsea
|Premier League
|27
|3
|FA+CdL
|2 (0+2)
|3
|Conference L.
|9
|7
|Mondiale per Club
|1
|1
|39
|14