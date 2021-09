Tutto su Rafael Leao, attaccante dell'AC Milan e della Nazionale portoghese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia e vita privata. La scheda giocatore

BIOGRAFIA

Nome: Rafael Alexandre da Conceição Leão

Luogo e data di nascita: Almada (Portogallo), 10 giugno 1999

Scadenza contratto: 30.06.2024

Stipendio/ingaggio: 2 milioni

Al Milan sotto contratto dal: 2019

CARRIERA

Sporting Lisbona

All’età di 9 anni entra nel settore giovanile, con cui compie tutta la trafila. L’esordio in prima squadra arriva il 12 ottobre 2017, in Coppa di Portogallo, quando segna subito il suo primo contro l’Oleiros. L’11 febbraio 2018 arriva anche la prima in campionato (contro la Feirense), mentre il 22 febbraio esordisce in Europa League ai sedicesimi di finale. A fine stagione, dopo aver collezionato 5 presenze e 2 reti, rescinde il contratto in seguito ai problemi finanziari del club.

Lille

L’8 agosto 2018 firma un contratto quinquennale con il Lilla, con cui trova gradualmente sempre più spazio fino a diventare un titolare inamovibile. Esordisce il 30 settembre contro il Marsiglia, trova il primo centro il 27 ottobre contro il Caen. Chiude la stagione con 8 reti in 26 presenze.

Milan

Nell'estate 2019, il Milan investe 24 milioni di euro per assicurarsi il suo talento. Gioca i suoi primi minuti in rossonero alla prima contro l’Udinese, trova il primo gol – bellissimo – nella debacle casalinga con la Fiorentina (29 settembre 2019). Alla sua prima stagione (2019-20) colleziona 33 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 6 gol e 3 assist, mentre in quella successiva (2020-21) aumenta il minutaggio e le presenze, complice anche l'impegno in Europa League. Termina l'anno con 40 gare, 7 reti e 6 assist.

Nazionale

La sua avventura con la Nazionale portoghese parte nel 2014 con l’Under 16 e prosegue fino all’Under 21, nella quale fa coppia attualmente con l’attaccante del Monza Mota Carvalho. Vanta complessivamente 14 reti con tutte le selezioni giovanili lusitane.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attaccante rapido e sgusciante, viene schierato prevalentemente da prima punta ma può giocare anche da seconda punta o da attaccante esterno. Il dribbling è il suo principale punto di forza. L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel gennaio 2020 ha contribuito ad accelerare la sua crescita, come lui stesso ha ammesso:

RECORD

Rafael Leao ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A: la partita è Sassuolo-Milan (1-2), 13ª giornata della Serie A 2020-2021. L'attaccante portoghese ha messo la palla in rete dopo appena 6,76 secondi

CURIOSITA’

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, si innamorò di lui dopo averlo visto in azione in Youth League nella sfida tra Sporting e Juventus. Il corteggiamento dei nerazzurri è andato in scena anche nella scorsa estate, ma alla fine a prevalere è stato il Milan.

Esulta mimando il gesto di una telefonata, come a voler rassicurare i suoi genitori.

Il suo idolo è Kakà, mentre a convincerlo a firmare per il Milan è stata la chiamata di Paolo Maldini.

DICONO DI LUI

Tiago Fernandes (ex all. giovanili Sporting): “Rafael è un calciatore speciale per me, lo sarà sempre. L’ho conosciuto quando aveva appena 12-13 anni, allenandolo in quasi tutte le squadre giovanili dello Sporting CP fino al suo debutto in prima squadra poco più che maggiorenne. Solo Cristiano Ronaldo a Lisbona aveva il suo stesso talento a quell’età, ve lo garantisco”.

Paolo Maldini (responsabile area tecnica AC Milan) ha confidato a Beppe Bergomi: "Nel mercato 2021-22 tantissime squadre ci hanno chiesto informazioni su di lui, ma per noi è incedibile"

(Di Domenico Abbondandolo)