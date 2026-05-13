Milan, Leao via nel calciomercato estivo: dove? Le opzioni sul tavolo — Ma dove potrebbe finire Leao? Il giocatore al Milan è sempre stato bene e non ha mai realmente aperto le porte ad una partenza. La situazione, però, sta cambiando. I fischi dei tifosi rossoneri, nelle ultime apparizioni, gli hanno fatto male e mai come questa volta ci sono i presupposti per un addio di Rafa ai colori che ha portato, fiero, con onore, per sette stagioni.

Il suo sogno - non è un mistero - è giocare in Premier League, con due club in particolare (Chelsea - già interessato a lui nel 2023 - e Manchester United) che potrebbero pensarci, ma, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, occhio anche all'opzione dell'Al-Hilal in Saudi Pro League. La squadra di Simone Inzaghi, dove gioca l'amico Theo Hernández, potrebbe rappresentare una valida alternativa.

Leao accetterebbe? In passato il lusitano ha sempre fatto muro alle proposte che gli giungevano dall'Arabia Saudita (vi abbiamo parlato, in passato, anche dell'interesse dell'Al-Nassr, dove gioca invece il suo connazionale Cristiano Ronaldo). Pertanto, ad oggi vi diciamo che Rafa punterebbe a restare nel calcio europeo anziché sbarcare in Medio Oriente. Ma le vie del calciomercato, si sa, sono infinite. E non è detto che, qualora dovesse andare via mister Massimiliano Allegri e arrivasse al contrario un allenatore pronto a tornare a giocare con gli esterni d'attacco, Leao - che a quel punto potrebbe valorizzarsi nuovamente - non possa a sorpresa restare.