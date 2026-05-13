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Calciomercato Milan, Leao è in uscita: il prezzo del portoghese e le probabili destinazioni

Rafael Leao, attaccante AC Milan, può andare via dai rossoneri nel calciomercato estivo 2026
Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe lasciare il club nel calciomercato estivo. Ecco la situazione del portoghese al momento: potrebbe partire per un terzo della clausola risolutoria inserita nel suo contratto
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Cagliari, 38esima e ultima giornata di campionato, potrebbe essere davvero l'ultima partita di Rafael Leao con la maglia rossonera. Squalificato in Genoa-Milan, infatti, il numero 10 portoghese - giunto in rossonero nel calciomercato estivo 2019 - è sulla lista dei cedibili del club di Via Aldo Rossi per l'imminente finestra estiva trasferimenti.

Leao è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028: nel suo accordo è inserita una clausola risolutoria di 175 milioni di euro. Ovviamente, visto il suo rendimento in questa stagione (10 gol e 3 assist in 30 partite tra Serie A e Coppa Italia), allo stato attuale delle cose, non partirebbe mai per quella cifra lì. Verosimile, piuttosto, che il Milan accetti una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. Soldi che consentirebbero al Milan di realizzare una cospicua plusvalenza e di dare seguito al player trading tanto caro all'amministratore delegato Giorgio Furlani.

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Ma dove potrebbe finire Leao? Il giocatore al Milan è sempre stato bene e non ha mai realmente aperto le porte ad una partenza. La situazione, però, sta cambiando. I fischi dei tifosi rossoneri, nelle ultime apparizioni, gli hanno fatto male e mai come questa volta ci sono i presupposti per un addio di Rafa ai colori che ha portato, fiero, con onore, per sette stagioni.

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Il suo sogno - non è un mistero - è giocare in Premier League, con due club in particolare (Chelsea - già interessato a lui nel 2023 - e Manchester United) che potrebbero pensarci, ma, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, occhio anche all'opzione dell'Al-Hilal in Saudi Pro League. La squadra di Simone Inzaghi, dove gioca l'amico Theo Hernández, potrebbe rappresentare una valida alternativa.

Leao accetterebbe? In passato il lusitano ha sempre fatto muro alle proposte che gli giungevano dall'Arabia Saudita (vi abbiamo parlato, in passato, anche dell'interesse dell'Al-Nassr, dove gioca invece il suo connazionale Cristiano Ronaldo). Pertanto, ad oggi vi diciamo che Rafa punterebbe a restare nel calcio europeo anziché sbarcare in Medio Oriente. Ma le vie del calciomercato, si sa, sono infinite. E non è detto che, qualora dovesse andare via mister Massimiliano Allegri e arrivasse al contrario un allenatore pronto a tornare a giocare con gli esterni d'attacco, Leao - che a quel punto potrebbe valorizzarsi nuovamente - non possa a sorpresa restare.

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