Il Milan interverrà, nella sessione estiva di calciomercato, in ogni settore del campo per rinforzarsi. In difesa - reparto in cui concentriamo la nostra analisi al momento - serviranno sicuramente due innesti. Saranno confermati, infatti, i titolari Fikayo Tomori , Matteo Gabbia , Strahinja Pavlović e la prima alternativa Koni De Winter . Andrà, invece, via in prestito David Odogu . Per poter giocare con più moduli, dal 3-5-2 al 4-3-3 o 4-2-3-1 , due centrali sono necessari. I rossoneri si sono già mossi, in tal senso, sul nome di Mario Gila della Lazio , principale candidato a prendersi un posto nel nuovo Milan. E chi sarà l'altro?

Potulski piace a tutti, Milan incluso: via da Mainz in estate?

Come si ricorderà, infatti, il Milan - unitamente a Inter, Como, Chelsea, Brighton e Brentford - è tra i club che, nei mesi scorsi, si sono interessati alla situazione di Kacper Potulski. A quanto pare, di recente anche due club della Bundesliga, ovvero Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, avrebbero manifestato interesse per il polacco classe 2007 di proprietà del Mainz. Che potrebbe andare via perché, secondo il padre - che segue molto da vicino la carriera del figlio - a Mainz sta giocando troppo poco (20 partite per appena 1.300' sul terreno di gioco tra campionato e Conference League). Il club tedesco, che ha Potulski sotto contratto fino al 30 giugno 2028, vorrebbe trattenerlo ma potrebbe non essere possibile. Staremo a vedere se il Diavolo vorrà piazzare la sua zampata. Valore di mercato, 12 milioni di euro.