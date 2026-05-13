Via Odogu, dentro Gila. Ma serve un altro difensore—
Il Milan interverrà, nella sessione estiva di calciomercato, in ogni settore del campo per rinforzarsi. In difesa - reparto in cui concentriamo la nostra analisi al momento - serviranno sicuramente due innesti. Saranno confermati, infatti, i titolari Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e la prima alternativa Koni De Winter. Andrà, invece, via in prestito David Odogu. Per poter giocare con più moduli, dal 3-5-2 al 4-3-3 o 4-2-3-1, due centrali sono necessari. I rossoneri si sono già mossi, in tal senso, sul nome di Mario Gila della Lazio, principale candidato a prendersi un posto nel nuovo Milan. E chi sarà l'altro?
Nuovo difensore, piste Kristensen e Aké ma non soltanto—
Il Milan, per il calciomercato estivo, sta seguendo con molta attenzione Thomas Kristensen, colosso danese classe 2002 dell'Udinese. Ma non è l'unico nome per la 'seconda maglia' dopo Gila. C'è, per esempio, anche la possibilità di arrivare a Nathan Aké, olandese classe 1995 del Manchester City. Uno in piena carriera, l'altro alle battute finali ma con tanto ancora da poter dare, soprattutto dopo l'ultima annata da comprimario nella squadra di Pep Guardiola. C'è anche un'altra via, ovvero quella che vede i rossoneri andare su un giovanissimo prospetto da far crescere e valorizzare. Ma destinato, a quanto sembra, ad una fulgida carriera.
Potulski piace a tutti, Milan incluso: via da Mainz in estate?—
Come si ricorderà, infatti, il Milan - unitamente a Inter, Como, Chelsea, Brighton e Brentford - è tra i club che, nei mesi scorsi, si sono interessati alla situazione di Kacper Potulski. A quanto pare, di recente anche due club della Bundesliga, ovvero Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, avrebbero manifestato interesse per il polacco classe 2007 di proprietà del Mainz. Che potrebbe andare via perché, secondo il padre - che segue molto da vicino la carriera del figlio - a Mainz sta giocando troppo poco (20 partite per appena 1.300' sul terreno di gioco tra campionato e Conference League). Il club tedesco, che ha Potulski sotto contratto fino al 30 giugno 2028, vorrebbe trattenerlo ma potrebbe non essere possibile. Staremo a vedere se il Diavolo vorrà piazzare la sua zampata. Valore di mercato, 12 milioni di euro.
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