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CALCIOMERCATO MILAN
Milan, rivoluzione Allegri: 4 big nel mirino e la clamorosa scelta su Rafael Leão
Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri prende forma: da Robert Lewandowski a Leon Goretzka, ecco i colpi per la Champions League. Ma Rafael Leão è a rischio cessione: chi arriverà al suo posto?
Il prossimo 29 giugno aprirà, ufficialmente, i battenti il calciomercato estivo ma il Milan è già operativo da tempo su più di qualche profilo, come per esempio Crysencio Summerville. C'è la necessità, infatti, di ampliare la rosa dal punto di vista numerico per affrontare la doppia competizione - Serie A e (si spera) Champions League - ma anche di innalzarne il livello tecnico con acquisti 'ad hoc', come da precisa richiesta dell'allenatore Massimiliano Allegri. Vediamo insieme, dunque, come intende muoversi il Diavolo in estate.
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