I verdetti sono stati ormai emessi e i riflettori si sono spostati tutti sul calciomercato. Finita la stagione calcistica, l'attenzione si sposta inevitabilmente sui calciatori. In casa Milan, con il nuovo allenatore Ruben Amorim, la dirigenza è ormai impegnata nello scovare nuovi talenti in grado di inalzare il livello della rosa. E' in questo scenario che si inserisce un nuovo nome molto caldo per la trequarti, un profilo seguito con molta attenzione degli scout del diavolo.

Calciomercato, nel mirino il talento del Benfica

Il, infatti, starebbe osservando, gioiello norvegese di proprietà del Benfica. L'ala classe 204 si è messo in luce nell'ultima stagione grazie alle su ottime prestazioni, riuscendo ad attirare l'attenzione di diversi big europei. Cresciuto in patria prima del salto in Portogallo, il talento norvegese sta esplodendo anche con la maglia della Norvegia.

Schjelderup rappresenta l'identikit perfetto per il nuovo corso del diavolo: ala Modena, data di un dribbling veloce e grande visione di gioco.

Asta Internazionale

Le qualità, ovviamente, non si discutono, ma l'ostacolo più grande per ilè rappresentato da una valutazione di mercato molto alta. Secondo Tuttomercatoweb, il calciatore ha raggiunto una base di 30 milioni di euro. Dal Portogallo, però, filtrano cifre molto più alte per il giovane: il quotidiano portoghese Record rilancia con

Una richiesta mostre che conferma la carissima richiesta del Benfica e che, soprattutto, costringerà il club rossonero ad una profonda riflessione per capire o meno se affondare realmente il colpo.