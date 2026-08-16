La prima offerta del Milan, il rifiuto dell'Arsenal e le cifre a cui si può chiudere l'operazione: le ultime da Matteo Moretto sul futuro di Ethan Nwaneri
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
A pochi giorni dal primo impegna stagionale, il Milan deve ancora darsi parecchio da fare sul mercato. Con l'imminente uscita di Christopher Nkunku, la dirigenza regalerà a Ruben Amorim un rinforzo sulla trequarti. Tra i profili monitorati dal club rossonero c'è anche quello di Ethan Nwaneri dell'Arsenal. A fornire maggiori dettagli sulla trattativa con i 'Gunners' ci ha pensato l'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Frabrizio Romano
Milan, chi è NwaneriClasse 2007, in patria Nwaneri è considerato uno dei maggiori prospetti del calcio inglese. Il 18 settembre 2022 debutta in Premier League all'età record di 15 anni e 181 giorni, diventando il più giovane esordiente nella storia del campionato. La prima rete da professionista arriva due anni dopo, il 25 settembre 2024, quando realizza una doppietta contro il Bolton. Nel corso del tempo, il ragazzo si guadagna il suo spazio nelle gerarchie di Mikel Arteta, collezionando 10 reti e 4 assist in 51 presenze. La scorsa sessione invernale di mercato il trasferimento in prestito al Marsiglia, un parentesi poco fortunata chiusa con 2 gol e 1 assist in 11 partite.
Il retroscena sulla volontà dell'ArsenalLe strade di Nwaneri e dell'Arsenal sono destinate a separarsi in estate. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, il classe 2007 lascerà i 'Gunners' entro il termine della sessione estiva di calciomercato. A confermare questa teoria è la scelta di Mikel Arteta, che ha escluso il ragazzo dai convocati per la finale di Community Shield contro il Manchester City.
Calciomercato Milan, Moretto sul futuro di NwaneriMoretto ha svelato l'esistenza di una prima offerta formulata dal Milan per Nwaneri, prontamente rispedita al mittente dalla dirigenza dell'Arsenal.
"È un nome su cui il Milan sta lavorando da diverse settimane. Nwaneri piace tantissimo ai rossoneri, che hanno già formulato una prima offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. L'Arsenal ha rifiutato la proposta. La condizione fondamentale per lasciarlo partire è solo il trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto".
Ora, il Milan è chiamato a decidere se accontentare le richieste dell'Arsenal o se virare su altri obiettivi.
Gli altri obiettivi del Milan per la trequartiIl Milan è alla ricerca di un trequartista abile nei mezzi spazzi e in grado di alzare il tasso di pericolosità dell'attacco di Amorim. Oltre a Nwaneri, il club rossonero sta monitorando altri obiettivi: l'inglese è nella short list, ma non è l'unico nome. Tra gli altri candidati ci sono Matias Soulé e Rodrigo Mora, ma tutto dipenderà dalla cessione di Rafael Leao.
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