Amorim lo taglia fuori dal progetto del Milan: Nkunku finisce sul mercato... le ultime di Moretto
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Il futuro di Christopher Nkunku potrebbe essere sempre più lontano dal Milan. Secondo quanto riferito in esclusiva dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'attaccante francese è ormai in uscita dal club rossonero. Il suo profilo sta attirando diversi sirene in giro per l'Europa.
Milan-Nkunku, storia d'amore terminataIn prima fila ci sono due colossi della Bundesliga: il Lipsia, che sogna un clamoroso ritorno del classe '97 dopo i trionfi del passato, e il Borussia Dortmund a caccia di un rinforzo di spessore per reparto offensivo. La concorrenza, tuttavia, non si limita alla Germania.
Come confermato da Moretto, sulle tracce dell'ex Chelsea si sono mosse con decisione anche diverse società provenienti da Spagna e Inghilterra, con il Newcastle molto interessato al calciatore:
"Lipsia, Borussia Dortmund e Newcastle su Christopher Nkunku. L’attaccante francese è in uscita dal Milan e ha ricevuto delle chiamate anche da Spagna e Inghilterra."
Un'accelerata improvvisa che trova spiegazione nelle ultime dinamiche in casa rossonera. Pochi giorni fa infatti, al termine di un'attenta analisi svolta sul campo. Dopo il summit di mercato con la proprietà, il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim ha maturato la decisione definitiva: Nunku non rientra più nel progetto tattico dei rossoneri ed è stato ufficialmente inserito nella lista dei partenti. Una scelta drastica ma molto chiara che apre scenari caldi per le ultime settimane di mercato.
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