Nel giorno di Ferragosto, il calciomercato del Milan entra nella sua fase più rovente attraverso una raffica di notizie cruciali per il futuro del club di Via Aldo Rossi. La mattina di sabato 15 agosto 2026 ha delineato i contorni della rivoluzione guidata da Rúben Amorim e dal proprietario Gerry Cardinale, tra cessioni eccellenti ormai imminenti e l'assalto a nuovi obiettivi in entrata. Dalla stoccata social di Rafael Leão fino al definitivo addio di Santiago Giménez, destinazione Porto, la dirigenza rossonera si prepara a ridisegnare completamente la rosa per la stagione che sta per prendere il via. Ecco a voi le 'Top News' selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Santiago Giménez a un passo dal Porto: c'è il sì del 'Bebote'

Asse Milan-Juventus per Fofana: l'ostacolo Nico González

I motivi del pugno di ferro di Amorim: il retroscena della Gazzetta

Tomori e Fofana : giudicati poco concentrati sul terreno di gioco e identificati come elementi "disturbanti" all'interno dello spogliatoio;

: giudicati poco concentrati sul terreno di gioco e identificati come elementi "disturbanti" all'interno dello spogliatoio; Nkunku: punito per la scarsa intensità e l'atteggiamento ritenuto abulico durante le sedute quotidiane a Milanello.

Caso Rafael Leão: crolla il prezzo e arriva la smentita su X

In entrata si cercano rinforzi: tutti i nomi sul taccuino rossonero

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In difesa : occhi puntati su Tiago Gabriel, promettente centrale classe 2004 in forza al Lecce e gestito da Jorge Mendes;

: occhi puntati su Tiago Gabriel, promettente centrale classe 2004 in forza al Lecce e gestito da Jorge Mendes; Sulle fasce : per la corsia destra resiste la candidatura del brasiliano Dodô della Fiorentina, mentre per l'out sinistro si valuta il portoghese Nuno Tavares della Lazio;

: per la corsia destra resiste la candidatura del brasiliano Dodô della Fiorentina, mentre per l'out sinistro si valuta il portoghese Nuno Tavares della Lazio; Sulla trequarti: si registra il muro dell'Arsenal per il gioiello Ethan Nwaneri, per il quale il Milan aveva proposto un prestito con riscatto a 40 milioni di euro. Altre opzioni, Matías Soulé (Roma), Darío Osorio (Midtjylland), Brahim Díaz (Real Madrid) e Bruno Fernandes (Manchester United).

La notizia più calda sul fronte delle uscite riguarda il centravanti messicano classe 2001. Santiago Giménezdel tecnico italiano Francesco Farioli. Le parti sono ai dettagli per definire l'accordo totale sui termini contrattuali del giocatore, mentre prosegue la trattativa serrata tra il Milan e il club presieduto da André Villas Boas. L'operazione si strutturerà sulla base di undi euro, garantendo al Diavolo una potenziale plusvalenza futura.Youssouf Fofana, ormai inserito nella lista dei partenti,. La valutazione del Milan per il centrocampista francese oscilladi euro, con i rossoneri disposti ad accettare. Il profilo individuato è quello di Nico González, rientrato a Torino dal prestito, ma l'esterno argentino frena: la sua priorità assoluta è tornare all'Atlético Madrid alla corte di Diego Pablo Simeone. Da escludere categoricamente, invece, le ipotesi di uno scambio con Fabio Miretti o Teun Koopmeiners, mentre restano vive per il mediano transalpino le ricche sirene estere provenienti da Premier League, Liga e Süper Lig.Un'importante indiscrezione svelata da La Gazzetta dello Sport ha fatto luce sui motivi strutturali che hanno spinto Rúben Amorim a escludere dai convocati e dagli allenamenti di gruppo tre big del calibro di Fikayo Tomori (), Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. Dietro la drastica decisione del tecnico portogheseAnche il destino di Rafael Leão appare lontano da Milano. Nelle ultime ore il Milan ha drasticamente abbassato le pretese economiche per il cartellino del numero 10,di euro, cifra che potrebbe favorire il rilancio ufficiale dei turchi del Galatasaray. Nel frattempo, lo stesso attaccante portoghese ha scatenato un polverone mediatico replicando duramente sulla piattaforma social X alla ricostruzione della Gazzetta, che lo dipingeva come un'influenza negativa per il gruppo rossonero: «Forse voi lo siete, perché state mentendo»,A fronte delle massicce epurazioni a metà agosto, Gerry Cardinale. Secondo i rumors odierni, sono quattro i profili caldi monitorati dagli intermediari di mercato: