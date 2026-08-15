La trattativa di calciomercato sull'asse Milano-Porto sta per vivere le sue ore decisive. L'esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito un importantissimo aggiornamento in merito al trasferimento di Santiago Giménez dal Milan al Porto, club presieduto da André Villas-Boas e guidato in panchina dal tecnico italiano Francesco Farioli. Le indiscrezioni delle ultime ore trovano piena conferma: l'attaccante messicano classe 2001 è ormai a un passo dal vestire la maglia dei 'Dragões', con le due società che stanno limando gli ultimi dettagli sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva superiore ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan: il sì di Giménez al Porto e le parole di Moretto

«Ormai le trattative tra Milan e Porto per Giménez stanno andando avanti da diverso tempo, da diversi giorni. È un profilo molto stimato da Farioli. Tra oggi e domani si dovrebbe arrivare ad un accordo totale sui termini personali tra Giménez e il Porto. L’accordo giocatore-Porto è davvero ad un passo, siamo agli ultimi passaggi ma ormai ci siamo, Giménez ha detto di sì al Porto. E dal punto di vista economico e progettuale c’è intesa su tutto: è un’operazione molto avanzata in questo senso».

Il nodo dell'approvazione finale e il retroscena su Christopher Nkunku

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Nessun legame con Nkunku : il Milan ha ufficialmente messo fuori rosa l'attaccante francese Christopher Nkunku ;

: il Milan ha ufficialmente messo fuori rosa l'attaccante francese ; Strade separate : l'esclusione dell'ex Lipsia non influirà minimamente sul futuro del 'Bebote'. Nessuno all'interno del club ha paventato una permanenza del messicano a Milano come conseguenza del caso Nkunku;

: l'esclusione dell'ex Lipsia non influirà minimamente sul futuro del 'Bebote'. Nessuno all'interno del club ha paventato una permanenza del messicano a Milano come conseguenza del caso Nkunku; Sblocco imminente: le due vicende restano totalmente slegate ed indipendenti. Non appena la dirigenza milanista concederà l'ultimo ok formale sulle cifre, l'affare Giménez-Porto si sbloccherà definitivamente.

Il centravanti ex Feyenoord ha sciolto le riserve, affascinato dal progetto tecnico ed economico prospettatogli dal club lusitano. Le parti sono ormai giunte ai dettagli burocratici per la stesura dei contratti personalizzati del 'Bebote'. A fare il punto definitivo sulla trattativa è lo stesso Matteo Moretto, che ha analizzato lo stato dell'arte dell'operazione:Con il sì totale del giocatore in tasca, l'unico tassello mancante per la definitiva fumata bianca resta il via libera formale da parte della dirigenza di Via Aldo Rossi. Gli uomini mercato rossoneri stanno compiendo le ultime valutazioni interne sulle cifre fisse e sui bonus legati al diritto di riscatto.Moretto ha poi voluto fare chiarezza su un potenziale retroscena emerso a Milanello, smentendo categoricamente qualsiasi tipo di intreccio di mercato tra il messicano e un altro elemento offensivo finito ai margini del progetto tecnico di Rúben Amorim: