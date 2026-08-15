L'asse di calciomercato tra Milan e Juventus si infiamma attorno al nome di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese classe 1999, ufficialmente inserito nella lista degli epurati dal tecnico rossonero Rúben Amorim, è destinato a lasciare Milanello in questa sessione estiva. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il calciatore transalpino ha già manifestato il proprio gradimento per la destinazione bianconera. Il club di Via Aldo Rossi valuta il cartellino dell'ex Monaco tra i 17 e i 18 milioni di euro, aprendo concretamente alla possibilità di imbastire un'operazione comprensiva di una contropartita tecnica, con il nome di Nico González finito sotto la lente di ingrandimento.

Calciomercato Milan: la valutazione di Fofana e il nodo Nico González

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I numeri in rossonero e la fitta concorrenza internazionale

88 presenze complessive accumulate in tutte le competizioni;

complessive accumulate in tutte le competizioni; 3 reti messe a segno;

messe a segno; 13 assist confezionati per i compagni di squadra.

La Juventus sta studiando la formula giusta per strappare il mediano ai rossoneri. L'unico profilo tra gli esuberi di Torino che potrebbe scaldare l'interesse del Milan è proprio Nico González. L'esterno offensivo argentino è rientrato alla base dopo il prestito annuale all', ma la trattativa si preannuncia complessa. Il calciatore spinge infatti per una permanenza in Spagna alla corte del 'Cholo'e attende un rilancio ufficiale da parte dei 'Colchoneros'. Sempre secondo l'emittente televisiva, sono invece da escludere i profili dicome possibili pedine di scambio nell'affare.Fofana saluterà Milano dopo essere stato prelevato dal Monaco nell'estate 2024 per un investimento complessivo di 26 milioni di euro. Il suo rendimento nel biennio intercorso sotto il Duomo fa registrare statistiche importanti per la mediana:

Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2028, il futuro del numero 19 milanista sarà lontano dall'Italia se la Juventus non affretterà i tempi. La concorrenza per il centrocampista è infatti agguerrita in tutta Europa: