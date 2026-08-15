Il futuro di Youssouf Fofana lontano dal Milan si sta delineando rapidamente dopo l'ultimo vertice di calciomercato. Nel summit andato in scena nel centro sportivo di Milanello nel primo pomeriggio di giovedì, il proprietario Gerry Cardinale, il nuovo allenatore Rúben Amorim, il 'Director of Player Trading' Hendrik Almstadt e il 'Director of Football Intelligence' Bobby Gardiner hanno tracciato le linee guida per la rosa. In questa occasione, il tecnico lusitano ha espresso chiaramente la propria posizione: il centrocampista francese classe 1999 non rientra nei piani tecnici del suo nuovo ciclo rossonero, sancendo di fatto l'addio del calciatore alla maglia del Diavolo.

Calciomercato Milan: Fofana sul mercato, l'idea della Juventus

Ipotesi scambio e la concorrenza estera per il francese

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88 presenze complessive in maglia rossonera;

complessive in maglia rossonera; 3 gol messi a segno;

messi a segno; 13 assist forniti ai compagni.

Il centrocampista transalpino, arrivato a Milano dal Monaco nell'estate 2024 per una cifra vicina ai 26 milioni di euro, è stato quindi ufficialmente inserito nella lista dei partenti dal club di Via Aldo Rossi. Secondo le ultime indiscrezioni emerse nella serata di ieri grazie a Sky Sport , lasta pensando al francese, avendo individuato nel numero 19 milanista il rinforzo ideale per la mediana della squadra guidata da. Il club di Corso Galileo Ferraris punta a intavolare una trattativa a condizioni economiche favorevoli.Le vie del mercato sono infinite e, sempre in base a quanto riferito da Sky Sport, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di uno. Al momento, tuttavia, non si registrano ancora contatti ufficiali o formali tra le due dirigenze. Quel che è certo è che la Juventus dovrà muoversi in fretta per evitare l'inserimento di top club europei.Fofana saluterà il Milan dopo due stagioni intense, caratterizzate da numeri importanti per il reparto centrale:

Un bottino che ha attirato l'interesse di numerose leghe estere. Il centrocampista ha solo l'imbarazzo della scelta per il prosieguo della sua carriera, potendo contare su estimatori in ogni angolo d'Europa: