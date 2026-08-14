A esattamente dieci giorni dall'inizio della stagione, il Milan ha preso una decisione in merito ai giocatori in uscita. Il recente summit di mercato tra Ruben Amorim e Gerry Cardinale ha dato un esito chiaro: otto calciatori non faranno parte del nuovo progetto rossonero e dovranno ora trovarsi una nuova sistemazione. Una scelta che il tecnico portoghese non è disposto a ritrattare, come testimonia il trattamento spietato riservato agli esuberi.

Milan, la lista dei giocatori tagliati fuori da Amorim

Youssouf Fofana

Cristopher Nkunku

Fikayo Tomori

David Odogu

Pervis Estupinan

Santiago Gimenez

Filippo Terracciano

Secondo 'Sky Sport' sono questientro la fine del mercato, fissata per il prossimo 1° settembre:

Come raccontato da Peppe Di Stefano, il Milan ha intenzione di usare il pugno duro con i giocatori in partenza: chi è su questa lista si allenerà a parte e dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Se qualcuno dovesse provare a bloccare la cessione resterà in panchina o in tribuna per tutta la stagione. Resta da risolvere anche la questione legata al futuro di Rafael Leao, che nel corso della prossima settimana avrà un colloquio diretto con Cardinale per capire quale strada prendere.

Il pugno duro con gli esuberi

Segnale di forza o autogol sul mercato?

Qualcuno considera questa scelta come un segnale di forza.

Altri pensano si tratti di un autogol su mercato.

Per questi otto giocatori sembra non esserci più alcuna speranza di far cambiare idea ad. La decisione del tecnico è stata infatti quella dicostringendoli ad allenarsi a parte. I calciatori considerati fuori dal progetto tecnico non partiranno neanche per la Polonia in vista dell'amichevole contro il Manchester United: l'allenatore portoghese ha esclusodalla lista dei convocati. Una gestione che solleva qualche interrogativo.Sui social, i tifosi rossoneri si sono divisi in

Da un lato, escludere categoricamente dal progetto gli esuberi può evitare che i calciatori facciano di tutto per rimanere ed evitare la cessione. Dall'altro, però, emerge il rischio di una svalutazione economica dei propri asset. In questo senso, il caso Leao è un esempio emblematico: dal momento in cui il portoghese si è messo sul mercato, i club che ci hanno provato hanno sempre presentato al Milan offerte al ribasso. E lo stesso potrebbe succedere con gli otto giocatori tagliati fuori da Amorim. In questa situazione, la dirigenza rossonera ha il coltello dalla parte del manico nei confronti dei propri tesserati, ma non in quelli di chi vorrà provare ad acquistarli. E a meno di venti giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato è un fattore da tenere in considerazione.