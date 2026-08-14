Cessioni Milan, Leão ancora in uscita: ecco la mossa della dirigenza rossonera

Ultimi giorni di mercato che si preannunciano infuocati per la dirigenza del Milan: i rossoneri, dopo il summit tra Cardinale e Amorim, dovrebbero chiudere tante operazioni di mercato con il nodo Rafael Leão ancora da sciogliere. L'attaccante rossonero non è stato messo fuori progetto come Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku, ma potrebbe comunque essere ceduto. In questo momento non è disponibile per un affaticamento muscolare e non ci sarà domani in campo nell'amichevole contro il Manchester United.

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Il retroscena di Sky Sport: contatto Almstadt-entourage e prezzo al ribasso

Le ultime notizie sull'argomento arrivano dal giornalista Peppe Di Stefano da Sky Sport 24:, con l'allenatore che vorrebbe comunque che il portoghese andasse via dal club.Secondo il giornalista ieri c'è stato un importante contatto tra Hendrik Almstadt e l'entourage del calciatore. Il dirigente rossonero ha ribadito la volontà di far uscire Leão.

La novità maggiore arriva dalla richiesta del Milan:

richiesta iniziale: non più 50-60 milioni di euro,

non più 50-60 milioni di euro, nuovo prezzo fissato: ma 40-45 milioni di euro per cedere il suo numero 10.

Un ribasso importante che potrebbe aprire la strada ad eventuali offerte. Se però non si dovesse trovare una soluzione in uscita, si lavorerebbe per trovare una collocazione tattica per Leão nel 3-4-2-1 di Amorim.

Gli scenari sulla trequarti del Milan e la pista Galatasaray

Da capire cosa accadrà nei primi giorni: nel caso in cui Rafael Leão dovesse essere ceduto, con Nkunku fuori rosa,e non solo un altro acquisto nel reparto.

Vedremo se il Galatasaray si farà avanti nelle prossime ore, visto anche che la richiesta del Milan sembra si sia abbassata di una decina di milioni di euro. Mancano un paio di settimane alla fine del mercato e una all'inizio ufficiale della Serie A e il Diavolo sembra in questo momento un cantiere aperto con, tra cessioni e acquisti, tantissime operazioni di mercato da chiudere in pochissimo tempo.