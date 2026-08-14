Dopo il summit avvenuto ieri tra Ruben Amorim e Gerry Cardinale a Milanello, il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. Sono quattro i rossoneri messi fuori progetto dall'allenatore portoghese: parliamo di Fofana, Odogu, Tomori e Nkunku. Con l'uscita del francese ex Chelsea servirà un nuovo trequartista e spunta la suggestione Bruno Fernandes.

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La clamorosa suggestione Bruno Fernandes

Andiamo per ordine: le possibili opzioni per il reparto rossonero restano comunque Nwaneri , per il quale la dirigenza del Diavolo ha già inviato un'offerta rifiutata dall'Arsenal e Osorio.Quella di Bruno Fernandes ad oggi è una suggestione, nata in Inghilterra. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'ex giocatore di Udinese e Sampdoria ha un costo molto elevato,. Il portoghese, però, ha un contratto in scadenza a giugno 2027 ed esiste un'opzione per prolungare di un'ulteriore stagione.

Bruno Fernandes ha già lavorato con Amorim proprio al Manchester United: resta un'idea, anche se molto complicata in questo momento. Bruno Fernandes è un centrocampista offensivo dalle qualità indiscusse, specialmente in impostazione e in fase offensiva: potrebbe giocare proprio dietro la prima punta nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Oltre al costo alto del cartellino, c'è l'ostacolo stipendio da superare: il portoghese guadagna 10,2 milioni di euro netti con la maglia dei Red Devils.

I numeri e le statistiche di Bruno Fernandes

35 partite giocate tutte da titolare in Premier League,

tutte da titolare in Premier League, 9 gol realizzati muovendosi a tutto campo,

muovendosi a tutto campo, la bellezza di 21 assist serviti per i compagni,

per i compagni, 75.6 tocchi di media a partita,

a partita, ben 33 grandi occasioni create ,

, e 3.5 (46%) duelli vinti ogni match.

35 partite giocate da titolare in stagione in Premier League, muovendosi a tutto campo. 9 gol e la bellezza di 21 assist per il trequartista portoghese che ha dominato (dati dal sito Sofascore):

Per il Milan sarebbe un colpo clamoroso: Bruno Fernandes è un calciatore importantissimo che alzerebbe fin da subito il livello dell'attacco rossonero. Certo, le difficoltà di una possibile trattativa sembrano estremamente complicate da superare, ma nel mercato mai dire mai, specialmente se il Milan dovesse cedere tutti i suoi esuberi.