Calciomercato Milan, saranno dei giorni cruciali per il futuro della stagione rossonera visto che il club ha deciso che ci saranno acquisti a prescindere dalle cessioni. Con Tomori e Odogu oramai completamente fuori dal progetto di Ruben Amorim, anche solo a livello numerico servirà un innesto in difesa che ad oggi vede Gabbia, De Winter, Pavlović, Diawara e Gila.

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Tramonta Inacio, spunta Tiago Gabriel del Lecce

Secondo La Gazzetta dello Sport l'idea Gonçalo Inacio sarebbe tramontata: questo perché lo Sporting ha già ceduto Diomande al Nottingham Forest e dopo la partenza di Hjulmand la fascia di capitano è finita sul braccio del nazionale portoghese.L'altro nome potrebbe essere quello di, profilo su cui il Milan starebbe ragionando in questo momento. I giallorossi hanno declinato un’offerta di 20 milioni di euro del Benfica e il Diavolo forse dovrebbe spingersi di più per trovare un possibile accordo.

Tiago Gabriel piaceva già a Igli Tare e ora potrebbe tornare prepotentemente nei pensieri del Milan anche ricordando che il procuratore è Jorge Mendes.

Tiago Gabriel è un difensore classe 2004 ancora molto futuribile e con dei costi relativamente bassi: sulla carta sarebbe un investimento molto interessante in pieno stile RedBird, con il difensore che potrebbe crescere di valore nelle sue stagioni con la maglia rossonera. Il difensore sfrutta benissimo la sua statura e stazza fisica riuscendo a imporsi nei duelli alti. Ha un buon controllo della palla e partecipa attivamente alla costruzione dal basso della squadra: questa è una caratteristica fondamentale per Amorim. Molto aggressivo nei duelli individuali in difesa ed ha tantissimi margini di miglioramento.

I numeri e le statistiche di Tiago Gabriel

37 partite giocate di cui 36 da titolare,

di cui 36 da titolare, 2.3 palloni recuperati di media con 6.6 di spazzate in difesa,

con 6.6 di spazzate in difesa, 6.1 (67%) di duelli vinti di media

con soli 0.4 dribbling subiti ogni partita.

Nell'ultima stagione in Serie A, Tiago Gabriel ha giocato 37 partite di cui 36 da titolare, giocando al centro del campo (tutti i dati dal sito Sofascore).