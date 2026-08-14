Mancano sempre meno giorni alla fine del calciomercato estivo e il Milan potrebbe aver bisogno di altri colpi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ci sono ancora delle possibilità molto interessanti per quanto riguarda gli svincolati ancora disponibili che potrebbero fare al caso dei rossoneri.

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Le occasioni in attacco e in difesa: spuntano Icardi, Carvajal e Alaba

Iniziamo con Leon Goretzka : il mediano tedesco non ha ancora trovato una squadra nonostante la sua esperienza e la sua buona stagione con il Bayern Monaco. Nel Milan di Amorim potrebbe giocare benissimo nei due mediani davanti alla difesa: ha corsa, fisicità e filtro difensivo ottimi per il calcio del portoghese. Classe 1995, ha giocato in carriera 73 partite in Champions League e 312 in Bundesliga. La richiesta per l'ingaggio potrebbe essere sui 7 milioni di euro annui.Passiamo a un nome che potrebbe essere intrigante per l'attacco, ovvero. L'argentino potrebbe completare il reparto con Ramos, conosce benissimo la Serie A (dove ha segnato 121 gol totali) ed è un bomber d'area di rigore. Classe 1993, il suo ultimo stipendio con il Galatasaray era di circa 10 milioni di euro a stagione.

Altri due giocatori interessanti arrivano dal Real Madrid: parliamo di Dani Carvajal e David Alaba. Due difensori espertissimi (classe 1992 entrambi): ci sono dubbi sui possibili infortuni, ma non sulle qualità e le caratteristiche dei difensori. Il primo potrebbe giocare sia come braccetto di destra sia come esterno di centrocampo nel 3-4-2-1 di Amorim. Mentre l'austriaco sarebbe un innesto d'esperienza per il reparto arretrato del portoghese. Carvajal ai Blancos guadagnava 5 milioni di euro netti, cifra più alta per Alaba che ne percepiva quasi 11 netti.

Il jolly per le fasce: l'idea Raphaël Guerreiro

Ultimo nome che potrebbe essere davvero di grande interesse per il Milan è quello di: nella sua ultima stagione in Bundesliga con il Bayern Monaco ha giocato 18 partite di cui 8 da titolare giocando sia a destra che a sinistra.

Potrebbe essere un jolly davvero molto interessante per le fasce del Milan, visto che può tranquillamente giocare su entrambi i lati e può garantire fase difensiva e offensiva. Il classe 1993 ha segnato 5 gol con 2 assist nell'ultimo campionato tedesco. Ultimo stipendio percepito con il Bayern Monaco? 4,2 milioni di euro netti a stagione. Vedremo se la dirigenza rossonera penserà ad almeno uno di questi calciatori ancora senza squadra.