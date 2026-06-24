Da promesso sposo al Milan a possibile nuovo pilastro della Juventus. Il calciomercato non finisce mai di stupire, e il destino di Leon Goretzka rischia di trasformarsi nel più grande 'rimpianto' estivo dei rossoneri. Il centrocampista tedesco, in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero, potrebbe sbarcare presto in Italia.

Milan, rimpianto Goretzka: possibile futuro alla Juventus

Il tedesco classe '95, infatti, sembrerebbe essere diventato l'obiettivo numero uno dei bianconeri. Soltanto un mese fa, ilera convinto di avere in pungo l'ormai ex Bayern Monaco.ex direttore sportivo rossonero, si era mosso in prima persona per strappare un accordo totale con entourage e centrocampista.

Il piano dei rossoneri, infatti, era molto chiaro: blindare la Champions League e ufficializzare l'arrivo del tedesco. Poi, però, i piani sono andati diversamente: niente Champions League, dirigenza azzerata, e colpo sfumato.

Nel vuoto lasciato dai rossoneri, però, si è inserita molto bene la Juventus. Secondo Gazzetta, il club di Torino dovrebbe, però, cedere Khephren Thuram prima di far approdare Goretzka. Su Thuram, però, ci sono diversi top club europei, tra cui il PSG.

Il bilancio

Se dovessimo fare un bilancio della situazione, il Milan mastica un boccone davvero amaro. Perdere Goretzka a un passo dal traguardo non è solo un colpo sfumato, ma un vero danno enorme. Con il suo mancato approdo, i rossoneri perdono un pezzo pregiatissimo, sia a livello tecnico che di leadership.

Nel centrocampo rossonero, una pedina come quella di Goretzka sarebbe servita moltissimo: avrebbe portato mentalità vincente e quella personalità necessaria per non crollare nei momenti più difficili. Vederlo alla Juventus potrebbe fare molto male.