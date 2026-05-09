In attesa del big match di domani sera contro l'Atalanta, il Milan inizia a 'pianificare quelli che potrebbero essere gli eventuali colpi di mercato: dal possibile addio di Leao e Pavlovic fino alle ultime novità legate a Leao Goretzka, ma non è tutto. Spazio anche al comunicato rilasciato dalla Curva Sud. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, giovedì 7 maggio 2026.