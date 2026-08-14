Dopo il summit avvenuto ieri tra Cardinale e Amorim, il calciomercato del Milan è pronto a entrare nel vivo: a prescindere dalla cessioni, l'allenatore rossonero si aspetta almeno tre rinforzi.

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L'offerta ufficiale per Ethan Nwaneri

Secondo La Gazzetta dello Sport il Diavolo comprerà indipendentemente da quanto e come riuscirà a vendere. Cardinale farà di tutto per accontentare il suo tecnico . È chiaro poi che più saranno le uscite, più saranno i nuovi acquisti.Una mossa ufficiale da parte del Milan è arrivata già nei giorni scorsi:. I rossoneri hanno offerto un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni. I Gunners, però, non hanno preso al momento in considerazione la proposta del Milan.

Sullo sfondo c'è sempre l’idea Osorio del Midtjylland, mentre sono in calo le quotazioni di Soulé della Roma.

I numeri e le statistiche di Nwaneri

9 presenze in Ligue 1 di cui solo 3 da primo minuto,

di cui solo 3 da primo minuto, riuscendo comunque a mettere a referto 2 gol con un assist .

. In Francia è stato utilizzato sul lato destro del campo con la libertà di accentrarsi vicino l'area di rigore.

Per quanto riguarda gli xG (gol attesi) l'inglese si è fermato a quota 0.71,

l'inglese si è fermato a quota 0.71, mentre gli assist attesi si sono fermati a quota 0.93.

si sono fermati a quota 0.93. 23.7 tocchi per partita con un tiro tentato di media e il 22% di conversione alla rete,

con un tiro tentato di media e il 22% di conversione alla rete, accompagnati da 0.6 (31%) di dribbling riusciti di media con 6.4 palloni persi ad ogni partita giocata.

Nwaneri ha giocato la scorsa stagione al Marsiglia in Francia: questi i numeri più significativi in campionato (tutti i dati dal sito Sofascore).

Ethan Nwaneri è un talento classe 2007 che ha da sempre incantato con le sue qualità indiscusse. Ha tutte le caratteristiche ideali per diventare il trequartista titolare nel 3-4-2-1 del portoghese: un giocatore brevilineo, bravissimo tecnicamente e con un grande spunto nel breve, ottimo nel dribbling quando non c'è spazio.

Sulla carta sarebbe anche un investimento in perfetto stile RedBird: Nwaneri è un calciatore che deve ancora dimostrare il suo vero potenziale e potrà salire di valore nelle prossime stagioni.