Blitz di Cardinale a Milanello, Amorim ha deciso: ecco chi è ufficialmente fuori dal progetto rossonero
Ad mese esatto dal via alla preparazione per la nuova stagione, il nuovo Milan targato Ruben Amorim inizia a definire con forza la propria fisionomia. Un'identità che passa inevitabilmente anche attraverso scelte dolorose. Come riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'atmosfera a Milanello si è scaldata con l'arrivo in elicottero di Gerry Cardinale, atterrato nel centro sportivo per un summit ad altissima tensione strategica con il tecnico portoghese e l'intero gruppo.
Milan, ecco chi lascerà il clubeEra stata preannunciata come la settimana delle scelte, e le indicazioni dell'allenatore non si sono fatte attendere. Come riferito da Peppe Di Stefano, la rivoluzione tattica di Amorim ha già mietuto le prime vittime. Non faranno più parte del progetto tecnico rossonero:
- Fikayo Tomori: pilastro della difesa ora destinato all'addio.
- Youssouf Fofana
- Odogu
- Christopher Nkunku
Adesso la palla passa inevitabilmente alla dirigenza: l'obiettivo è monetizzare il più possibile dalle cessioni per finanziare gli ultimi colpi in entrata, ma la lista dei partenti non si ferma solamente a quattro nomi. In casa rossonera è in atto una vera e propria sfoltita di rosa: tra gli elementi con le valigie in mano in attesa di offerte figurano anche Terracciano, Gimenez ed Estupinan.
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