Ad mese esatto dal via alla preparazione per la nuova stagione, il nuovo Milan targato Ruben Amorim inizia a definire con forza la propria fisionomia. Un'identità che passa inevitabilmente anche attraverso scelte dolorose. Come riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'atmosfera a Milanello si è scaldata con l'arrivo in elicottero di Gerry Cardinale, atterrato nel centro sportivo per un summit ad altissima tensione strategica con il tecnico portoghese e l'intero gruppo.

Milan, ecco chi lascerà il club

Fikayo Tomori : pilastro della difesa ora destinato all'addio.

: pilastro della difesa ora destinato all'addio. Youssouf Fofana

Odogu

Christopher Nkunku

eEra stata preannunciata come la settimana delle scelte, e le indicazioni dell'allenatore non si sono fatte attendere. Come riferito dala rivoluzione tattica di Amorim ha già mietuto le prime vittime. Non faranno più parte del progetto tecnico rossonero:

Adesso la palla passa inevitabilmente alla dirigenza: l'obiettivo è monetizzare il più possibile dalle cessioni per finanziare gli ultimi colpi in entrata, ma la lista dei partenti non si ferma solamente a quattro nomi. In casa rossonera è in atto una vera e propria sfoltita di rosa: tra gli elementi con le valigie in mano in attesa di offerte figurano anche Terracciano, Gimenez ed Estupinan.