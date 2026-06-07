Pianeta Milan
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Alessia Scataglini

Mi presento: sono Alessia Scataglini, redattrice di Pianeta Milan. Aspirante giornalista e grande appassionata di sport, sono entrata a far parte della redazione di Pianeta Milan (network Gazzanet - RCS Mediagroup) nel 2025. Cresciuta con i colori rossoneri nel cuore, seguo quotidianamente le vicende del Diavolo con un approccio fresco e dinamico, focalizzato sulle news in tempo reale e sulle storie dei protagonisti.La mia visione sportiva è multidisciplinare: seguo con estrema attenzione il mondo della Formula 1, dell'NBA, del Tennis e del Nuoto. Questa passione trasversale mi permette di analizzare il mondo Milan con una prospettiva originale, integrando la velocità dell'informazione digitale con una sensibilità attenta all'evoluzione del panorama sportivo globale

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