Rivera torna all'Azteca: "Schnellinger? Ricordo che il Milan lo fece partire dopo un patto"
Gianni Rivera, bandiera del Milan, ha voluto ricordare la storica semifinale dei mondiali del '70 tra Italia e Germania dell'ovest...
Mi presento: sono Alessia Scataglini, redattrice di Pianeta Milan. Aspirante giornalista e grande appassionata di sport, sono entrata a far parte della redazione di Pianeta Milan (network Gazzanet - RCS Mediagroup) nel 2025. Cresciuta con i colori rossoneri nel cuore, seguo quotidianamente le vicende del Diavolo con un approccio fresco e dinamico, focalizzato sulle news in tempo reale e sulle storie dei protagonisti.La mia visione sportiva è multidisciplinare: seguo con estrema attenzione il mondo della Formula 1, dell'NBA, del Tennis e del Nuoto. Questa passione trasversale mi permette di analizzare il mondo Milan con una prospettiva originale, integrando la velocità dell'informazione digitale con una sensibilità attenta all'evoluzione del panorama sportivo globale
Gianni Rivera, bandiera del Milan, ha voluto ricordare la storica semifinale dei mondiali del '70 tra Italia e Germania dell'ovest...
Dopo la rivoluzione avviata post Milan-Caglairi, ad oggi il Milan è ancora senza figure chiave: il pensiero di Perinetti in merito
Svelato il retroscena sul casting rossonero: contatti continui per la scelta finale, Glasner resta in pole, ma bisogna capire il pensiero dell'ex tecnico del Crystal Palace
Pulisic, dopo una stagione in chiaroscuro con il Milan, si prepara ai Mondiali con gli USA di Pochettino: vuole essere trascinatore della squadra statunitense
Milan, effetto domino per la panchina di Glasner: se salta Rangnick alla direzione tecnica del club rossonero cosa potrebbe succedere? Ecco i possibili scenari
A pochissimi giorni dal fischio d'inizio dei Mondiali, il mondo del calcio si divide tra le speranze di rinasciate per la Nazionale Italiana, guidata momentaneamente da Silvio Baldini, e i dubbi…
Con il campionato ormai concluso, è tempo di pensare al mercato, ma l'asse milanese è già molto rovente, non solo per le trattative. Ad accendere la miccia della bomba ci ha pensato Piero Ausilio,…
Il tormentone legato al possibile arrivo a Milano di Ralf Rangnick continua ad arricchirsi di ulteriori nuovi dettagli. A fare il punto della situazione ci ha pensato Carlo Pellegatti, giornalista…
A quasi 40 anni, li compirà a settembre, Olivier Giroud non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio. L'ex attaccante del Milan ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Lille…
È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato…
Il conto alla rovescia sta praticamente finendo: i Mondiali sono alle porte e gli Stati Uniti si preparano a scrivere una nuova pagina della loro storia. L'uomo copertina, sta volta, non può che…
Il Torino ha rotto gli indugi e ha scelto quello che sarà il suo nuovo allenatore per la prossima stagione. A salire sulla panchina dei granata sarà, infatti, Ignazio Abate, ex calciatore e allenatore…
Massimiliano Allegri e il Napoli sono ormai quasi sposi, ma il Matrimonio ufficiale continua a slittare di giorno in girono. L'accordo tra l'ex allenatore del Milan e il club azzurro c'è già, ma…
La sosta per le Nazionali continua a regalare diversi gioie e riflessioni per quanto riguarda il Mondo Milan. Se da una parte l'ambiente rossonero segue la crescita dei suoi giovani talenti come, ad…
Il clima in Casa Milan si fa sempre più teso e l'immobilismo societario inizia a far preoccupare tutti, tifosi e non. Intervenuto negli studi di Sportmediaset, il giornalista sportivo Riccardo…
Il futuro di Rafael Leao è uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane, ma rimane anche un vero e proprio rebus. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il giornalista e telecronista…
Liberali verso la Serie A? Mattia liberali, ex talento del Milan ora al Catanzaro, è uno dei giovani più seguiti sul mercato dopo la bellissima stagione da protagonista con i calabresi. Secondo…
Solo pochissimo tempo fa ha sfiorato una storica promozione in Serie A con la maglia del Catanzaro, trascinando i calabresi fino alla finale playoff persa poi contro il Monza. Per Mattia Liberali,…
Il clima in Casa Milan non è assolutamente sereno, anzi. A lanciare una durissima accusa contro l'attuale gestione del club rossonero è stato il giornalista e direttore di Sportitalia Michele…
Il conto alla rovescia per il mondiale è ormai iniziato da tempo e, con il passare dei gironi, sta arrivando al termine. In casa Svizzera i riflettori sono tutti puntati su Ardon Jashari. Il…
Siamo in pieno giugno, ma in Casa Milan il panorama che si prospetta è sempre lo stesso: una nuvola fitta di caso, infinite riflessioni e zero novità in arrivo, questo è quello che traspare dal club.
Mentre il mese prosegue, in casa rossonera il Milan prova a gettare le basi per quella che sarà la prossima stagione. Davanti, i soliti nodi da sciogliere: mercato, riflessioni interne e tempo che…
E' tempo di amichevoli per le varie Nazionali. Quest'oggi, alle ore 21:10 si giocherà Francia-Irlanda del Nord, ultima amichevole prima del Mondiale. Nella solita conferenza stampa pre partita assieme…
Arrivano bellissime notizie per il calcio italiano: l'Italia Under 17 è campione d'Europa. I ragazzi di Franceschini, commissario tecnico della Nazionale, hanno battuto il Belgio dopo una partita…
Ci sono alcuni giocatori che lasciano il segno per i trofei conquistati, altri per quello che hanno donato al club di appartenenza. Poi, invece, c'è Marcus Cafu, che è riuscito ad unire entrambe le…
La litigata di ieri tra Rafael Leao e Ivan Roman durante l'ultima amichevole contro il Cile prima del Mondiale ha fatto il giro del mondo ovviamente, con i due calciatori che sono stati espulsi alla…
Il calcio, si sa, è fatto di grandissimi intrecci scritti e dettati dal destino, ma quello che è stato raccontato da Dennis Te Kloese ha veramente dell'incredibile. Intervenuto ai microfoni del…
Dopo il match tra Belgio e Tunisia, Charles De Ketelaere è voluto tornare a parlare del suo periodo passato al Milan. Intercettato dai microfoni di Sportmediaset, il calciatore belga ha analizzato con…
Il mercato dei giovani talenti continua ad infiammarsi e i riflettori di diverse big europee si posizionano sulla Francia, da sempre una dei paesi con maggiori talenti. L'ultimo nome caldo finito nel…
La nuova Lazio di Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, inizia a prendere forma. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la priorità assoluta dei biancocelesti per il mercato…