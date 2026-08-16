Non sono trascorsi che pochi giorni da quando Luciano Spalletti, al termine dell'amichevole contro il Palermo, ha blindato la permanenza di Douglas Luiz alla Juventus. Nonostante questo, i rumors di mercato continuano a spingere un nuovo profilo verso Torino. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i bianconeri avrebbero posato gli occhi su Fofana del Milan, centrocampista francese ormai finito ai immagini del progetto rossonero del nuovo tecnico Rúben Amorim. Un'indiscrezione che impone un'analisi: ma Fofana può davvero fare al caso al gioco della Juventus di Spalletti?

Milan, Fofana verso la Juventus: quanto potrà servire ai bianconeri?

Il centrocampista francese è alla ricerca di una nuova squadra e le parti sono al lavoro per trovare la soluzione ideale. La valutazione fatta dal club rossonero si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro ma Sky Sport sottolinea come le due società stiano valutando anche la fattibilità di uno scambio per far quadrare i conti.

Sul valore e sulla funzionalità di Fofana ci sono pochi dubbi: parliamo di un elemento di forte intensità, capace di esaltarsi in contesti tattici basati sulla lotta in mezzo al campo, sul recupero della palla e sulle transizioni veloci. Nella sua stagione a Milano ha ricoperto sia il ruolo di mediano che da mezzala, svolgendo un prezioso lavoro da equilibratore garantendo copertura alle sortite offensive dei compagni di reparto, facilitando il compito delle colonne.

Attualmente la linea mediana della Juventus conta su Locatelli, Thuram e McKennie come certezze, ai quali si aggiungono Douglas Luiz, confermato da Spalletti stesso, e Koopmeiners, la cui posizione resta ancora da monitorare.

Nello scacchiere di partenza della mediana a due, la coppia titolare vede comunque Locatelli affiancato da Thuram. L' eventuale arrivo di Fofana solleva quindi dei dubbi sulla sua collocazione tattica nella rosa bianconera, attualmente è sprovvista di un puro incontrista.

Fofana però potrebbe agire da alternativa a Locatelli o comporre con lui una cerniera di sbarramento per le gare molto più fisiche. L'operazione per portare il francese a Torino avrebbe un senso logico sul piano delle caratteristiche, resta da capire però se la Juventus deciderà di affondare il colpo.