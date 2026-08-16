I tifosi del Milan si interrogano sul futuro di Alphadjo Cissè, trequartista classe 2006: permanenza o prestito? Fabrizio Romano fa chiarezza
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Fino a pochi giorni fa sembrava con le valige in mano, ma Alphadjo Cissè si sta conquistando Ruben Amorim a suon di prestazioni. Il trequartista classe 2006, in gol nell'ultimo test amichevole contro il Manchester United, è in bilico tra il prestito in una tra Sassuolo e Torino e la permanenza al Milan. A fornire ulteriori dettagli sul futuro del giocatore ci ha pensato Fabrizio Romano, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.
La stagione di Cissè al CatanzaroNella stagione 2025/2026, Cissè ha giocato in Serie B con la maglia del Catanzaro. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a Mattia Liberali, realizzando 6 reti e 1 assist in 22 presenze.
Lo scorso 8 febbraio, in occasione del match contro la Reggiana, il giocatore ha riportato la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.
Calciomercato Milan, Fabrizio Romano sul futuro di CissèQuesto il commento di Fabrizio Romano sul futuro di Cissè:
“Ruben Amorim è felicissimo dell'impatto di Alphadjo Cisse: al di là del gol, sta apprezzando molto la sua mentalità. Adesso il Milan deve decidere cosa fare. La scelta è se tenerlo in rosa o mandarlo a giocare in prestito, con Torino e Sassuolo che spingono per averlo”.
L'obiettivo di Cissè è giocare con continuità e accumulare esperienza nel calcio dei grandi, ma farlo con la maglia del Milan addosso sarebbe senz'altro più affascinante. In caso di permanenza, Amorim dovrà essere coraggioso e schierarlo spesso, perché una stagione in panchina rischia di compromettere il percorso di crescita del classe 2006.
I piani di Amorim per il centrocampo del MilanAmorim vorrebbe affiancare un profilo d'esperienza a Modric e Rabiot, formando un centrocampo già pronto a grandi palcoscenici. Dietro di loro Jashari e Comotto, pronti a crescere e a guadagnarsi minuti importanti con il passare della stagione. Ultimo slot per Musah, possibile jolly tattico stimato dal tecnico portoghese. Destinati a lasciare Milano anche Ricci e Fofana, mentre Cissè e Loftus-Cheek potrebbe restare come alternative sulla trequarti.
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