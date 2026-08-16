Fino a pochi giorni fa sembrava con le valige in mano, ma Alphadjo Cissè si sta conquistando Ruben Amorim a suon di prestazioni. Il trequartista classe 2006, in gol nell'ultimo test amichevole contro il Manchester United, è in bilico tra il prestito in una tra Sassuolo e Torino e la permanenza al Milan. A fornire ulteriori dettagli sul futuro del giocatore ci ha pensato Fabrizio Romano, intervenuto nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

La stagione di Cissè al Catanzaro

Nella stagione 2025/2026,ha giocato in Serie B con la maglia del. Il trequartista è stato uno dei migliori della formazione calabrese insieme a, realizzando

Lo scorso 8 febbraio, in occasione del match contro la Reggiana, il giocatore ha riportato la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra: infortunio che ha costretto il classe 2006 a sottoporsi ad un intervento chirurgico, concludendo in anticipo la propria stagione.

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano sul futuro di Cissè

“Ruben Amorim è felicissimo dell'impatto di Alphadjo Cisse: al di là del gol, sta apprezzando molto la sua mentalità. Adesso il Milan deve decidere cosa fare. La scelta è se tenerlo in rosa o mandarlo a giocare in prestito, con Torino e Sassuolo che spingono per averlo”.

Questo il commento disul futuro di

L'obiettivo di Cissè è giocare con continuità e accumulare esperienza nel calcio dei grandi, ma farlo con la maglia del Milan addosso sarebbe senz'altro più affascinante. In caso di permanenza, Amorim dovrà essere coraggioso e schierarlo spesso, perché una stagione in panchina rischia di compromettere il percorso di crescita del classe 2006.

I piani di Amorim per il centrocampo del Milan