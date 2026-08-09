Permanenza al Milan o trasferimento all'Atalanta? Le ultime sul futuro di Samuele Ricci dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Terminato il periodo di prova, Ruben Amorim ha preso le proprie decisioni sui giocatori da tenere in rosa e quelli da vendere sul mercato. Sulla lista dei possibili partenti c'è anche Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 prelevato la scorsa estate dal Torino. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'Atalanta sarebbe tra i club maggiormente interessati al mediano rossonero. La richiesta del club di Via Aldo Rossi è chiara e la concorrenza sul giocatore è agguerrita.
La prima stagione di Ricci al MilanArrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus, Ricci non è riuscito a trovare continuità nella sua prima stagione al Milan. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di 1.297 minuti in campo. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera:
- Presenze: 31
- Gol: 1
- Assist: 4
- Passaggi riusciti: 583 (90,1%)
- Grandi occasioni create: 5
Calciomercato Milan, Atalanta su Ricci: le ultime da PedullàNell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Pedullà ha confermato l'interesse dell'Atalanta per Ricci. Secondo l'esperto di mercato, l'ex centrocampista del Torino sarebbe una richiesta esplicita di Maurizio Sarri.
“Ricci è un obiettivo concreto dell’Atalanta. La scorsa stagione Maurizio Sarri lo ha voluto in tutte le salse e non glielo hanno portato alla Lazio”.
La richiesta del Milan e la concorrenzaIl Milan valuta il proprio centrocampista circa 20 milioni di euro: una cifra abbordabile per l'Atalanta, che ne ha incassati 60 dalla cessione di Marco Palestra al Chelsea. Tuttavia, la 'Dea' non sarebbe l'unica squadra interessata a Ricci.
Secondo Pedullà, sul giocatore ci sarebbero anche un altro club di Serie A e uno all'estero. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la società bergamasca affonderà il colpo o se la dirigenza rossonera dovrà trovare un'altra soluzione per piazzare il classe 2001.
© RIPRODUZIONE RISERVATA