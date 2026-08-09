Terminato il periodo di prova, Ruben Amorim ha preso le proprie decisioni sui giocatori da tenere in rosa e quelli da vendere sul mercato. Sulla lista dei possibili partenti c'è anche Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 prelevato la scorsa estate dal Torino. Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'Atalanta sarebbe tra i club maggiormente interessati al mediano rossonero. La richiesta del club di Via Aldo Rossi è chiara e la concorrenza sul giocatore è agguerrita.

La prima stagione di Ricci al Milan

Presenze: 31

31 Gol: 1

1 Assist: 4

4 Passaggi riusciti: 583 (90,1%)

583 (90,1%) Grandi occasioni create: 5

Calciomercato Milan, Atalanta su Ricci: le ultime da Pedullà

“Ricci è un obiettivo concreto dell’Atalanta. La scorsa stagione Maurizio Sarri lo ha voluto in tutte le salse e non glielo hanno portato alla Lazio”.

La richiesta del Milan e la concorrenza

Arrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus,non è riuscito a trovare continuità nella sua prima stagione al. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera:Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube,ha confermato l'interesse dell'per. Secondo l'esperto di mercato, l'ex centrocampista del Torino sarebbe una richiesta esplicita diIlvaluta il proprio centrocampista circa: una cifra abbordabile per l', che ne ha incassatidalla cessione dial Chelsea. Tuttavia, la 'Dea' non sarebbe l'unica squadra interessata a

Secondo Pedullà, sul giocatore ci sarebbero anche un altro club di Serie A e uno all'estero. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la società bergamasca affonderà il colpo o se la dirigenza rossonera dovrà trovare un'altra soluzione per piazzare il classe 2001.