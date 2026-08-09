In casa Milan è arrivato il momento della verità. Con l'avvicinarsi dell'inizio ufficiale della stagione, la dirigenza rossonera ha la priorità assoluta di sfoltire una rosa troppo grande: cedere gli esuberi è la condizione fondamentale non solo per fare cassa ma anche per finanziare gli ultimi colpi in entrata.

Milan, via al maxi sfoltimento

La settimana in corso infatti sarà decisiva per definire chi farà parte del nuovo progetto e chi invece dovrà fare le valigie e salutare Milano. Il recente testa amichevole contro ilha fornito delle indicazioni chiarissime su quelle che saranno le gerarchie della squadra e sui profili che invece dovranno salutare definitivamente la squadra. Il primo segnale inequivocabile è arrivato dal rettangolo di gioco e riguarda i calciatori rimasti a guardare per tutti i 90 minuti. Tra questi spiccano due nomi pesanti:

Entrambi i calciatori sono finiti ai margini delle rotazioni. Per loro si sono registrati diversi sondaggi da parte di club di media e bassa classifica di Premier League, rendendo la loro cessione uno scenario quanto mai probabile nei prossimi giorni.

In uscita, però, ci sono anche i profili più giovani. David Odogu appare sempre più vicino al trasferimento al Mainz in Germania, mentre Alphadjo Cissè e Zachary Athekame si cercano delle nuove soluzioni, anche se il quadro delle trattative appare meno definito rispetto alle altre.

In campo ma con la valigia: l'elenco dei cedibili

Pervis Estupinan : la prestazione non ha convinto la dirigenza che ora sarebbe pronta a lasciarlo andare.

: la prestazione non ha convinto la dirigenza che ora sarebbe pronta a lasciarlo andare. I centrocampisti e l'attacco: Devono trovare una sistemazione anche Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek e Santiago Gimenez. Da non dimenticarsi anche della situazione complicata legata a Rafael Leao. Massima attenzione anche alla posizione di Yunus Musah, altro profilo che potrebbe salutare a breve.

Ci sono giocatori poi che, pure essendo scesi in campo nell'ultimo test, continuano a non essere ritenuti centrali nel nuovo progetto tecnico conalla guida: