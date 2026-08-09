Difesa Milan, occhio all'occasione 'last minute': sondaggi per Pongračić

Calciomercato, il Milan valuta Marin Pongračić della Fiorentina come occasione last minute per la difesa di Ruben Amorim. Le caratteristiche tecniche
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Il Milan continua con la sua ricerca di un nuovo difensore sul mercato: resta viva la pista che potrebbe portare a Gonçalo Inácio dello Sporting, mentre Amorim avrebbe contattato Ismaëlo Ganiou che, però, ha rinnovato di recente il suo contratto con il Lens.
Occhio quindi alle possibili occasioni: secondo quanto riportato dal sito tuttomercatoweb.com, il Milan potrebbe essere interessato al profilo di Marin Pongračić della Fiorentina. Negli scorsi giorni i rossoneri avrebbero condotto alcuni sondaggi per capire la disponibilità del difensore. Solo un'indiscrezione in questo momento, che potrebbe accendersi nel caso fosse il calciatore a chiedere la cessione dal club viola.
L'identikit tattico: le caratteristiche di Marin PongračićMarin Pongračić è un difensore di piede destro, molto fisico e bravo nei duelli aerei. Le sue caratteristiche principali si sposano bene con l'idea tattica della squadra:
- Regia arretrata: possiede un'ottima tecnica di base e una buona visione del campo; spesso è lui che fa partire l'azione dal basso.
- Pressing e anticipo: cerca costantemente l'anticipo sull'attaccante avversario, aggredendo l'uomo in avanti per recuperare subito il pallone.
- Velocità di recupero: è dotato anche di una buona rapidità grazie alla quale può recuperare spazio sugli attaccanti in campo aperto.
Sulla carta si tratta di tutte caratteristiche espressamente richieste da Ruben Amorim per i meccanismi del suo 3-4-2-1.
Le cifre dell'operazione e il nodo TomoriCosto? Il sito transfermarkt.it lo valuta poco meno di 7 milioni di euro. A quelle cifre Pongračić potrebbe rappresentare un'eccellente occasione di mercato per il Milan, magari un colpo 'last minute' se altri obiettivi più costosi fossero davvero irraggiungibili per il Diavolo.
Resta tuttavia da capire la posizione di Fikayo Tomori, che sembra il difensore destinato a lasciare il Milan: senza la cessione dell'inglese, è difficile ipotizzare un altro arrivo nel reparto anche solo per una semplice questione numerica.
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