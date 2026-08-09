"Non chiedo acquisti". Amorim blocca il mercato del Milan? Ecco perché può essere semplice strategia

Dobbiamo davvero credere alle parole di Ruben Amorim? L'allenatore portoghese ha detto la sua riguardo al mercato in entrata dopo la sconfitta del suo Milan per 3-0 contro il Chelsea.

Ecco le parole di Amorim rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24:

"Sono molto contento con la squadra. Saremo forti con il Torino con questa rosa. Non so cosa succederà sul mercato, ma di certo non andrò a chiedere altri acquisti dopo una sconfitta. Sono molto soddisfatto di quelli che ho, dobbiamo solo migliorare. Il bello di essere allenatore non è solo chiedere altri giocatori. Ne ho chiesti due e la società ha fatto di tutto per acquistarli in tempi stretti. Abbiamo davvero buoni giocatori, anche i giovani, e saremo pronti per la partita d’esordio".

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Verità o strategia mediatica? Il paragone con Allegri

Le possibili interpretazioni per queste dichiarazioni sono due: credere al cento per cento all'allenatore portoghese o pensare che siano parole di 'facciata'. Per chi scrive l'intenzione di Amorim resta quella di, un po' come ha fatto per tutta la stagione Massimiliano Allegri che non ha mai criticato nessun calciatore apertamente, né durante le interviste né durante le conferenze stampa.

Ma è altrettanto chiaro che l'allenatore portoghese abbia già fatto le sue richieste alla dirigenza rossonera in passato e che magari ribadirà presto: 'non andrò a chiedere altri acquisti dopo una sconfitta' non vuol dire che non l'abbia già fatto in precedenza.

Le tre priorità di calciomercato che mancano al Milan

Queste partite, parola dello stesso Amorim, sono servite all'allenatore rossonero per capire perfettamente chi farà parte del progetto del Milan e chi sarà ceduto in queste ultime settimane di mercato. Verranno messi su carta i nomi dei giocatori che saluteranno i rossoneri e poi ci si focalizzerà sulle operazioni in entrata: Amorim sa come vuole giocare e quali caratteristiche servono.

È lampante, infatti, quali siano le lacune della rosa attuale:

Un centrale di difesa che sappia impostare dal basso e con il quale si possa gestire un reparto molto alto.

che sappia impostare dal basso e con il quale si possa gestire un reparto molto alto. Almeno un trequartista che sia in grado di legare il gioco tra centrocampo e attacco e che porti qualità.

che sia in grado di legare il gioco tra centrocampo e attacco e che porti qualità. Un esterno a tutta fascia pronto a fare la doppia fase con compiti difensivi e offensivi.

È decisamente presto per andare in totale panico per delle semplici dichiarazioni che potrebbero essere tranquillamente di circostanza. Il mercato ci dirà quale sarà la verità.