Ismaëlo Ganiou sarebbe stato una richiesta chiara di mercato di Ruben Amorim: lo rivela L'Equipe che parla di un contatto diretto tra l'allenatore portoghese e il difensore per sondare la situazione.

Il classe 2005 ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Lens e quindi dev'essere tolto dai possibili candidati per la difesa del Milan. Il punto però è chiaro: Amorim si era mosso personalmente per trovare un rinforzo nel reparto arretrato e resta quindi al centro delle scelte di mercato dei rossoneri.

Prendendo questa indiscrezione di mercato come vera, è chiaro che il Milan sia ancora alla ricerca di un rinforzo per la difesa di Ruben Amorim nonostante i 30 milioni di euro investiti per Mario Gila.

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L'identikit tattico: che tipo di difensore è Ganiou

Aggressività sull'uomo : attacca gli avversari pressando e tentando l'anticipo anche alto, facendo valere la propria forza fisica negli uno contro uno.

: attacca gli avversari pressando e tentando l'anticipo anche alto, facendo valere la propria forza fisica negli uno contro uno. Lettura e velocità : ottima lettura difensiva e rapidità in campo aperto, dove sa recuperare gli svantaggi.

: ottima lettura difensiva e rapidità in campo aperto, dove sa recuperare gli svantaggi. Regia difensiva: grande passatore dalla difesa, non cerca solo il giro palla orizzontale dal basso, ma tenta spesso la verticalizzazione per battere la pressione avversaria.

Il colpo in difesa non sarà Ganiou, ma per farci un'idea sul profilo ricercato possiamo vedere che tipo di difensore è il francese: centrale moderno, di piede destro. Le sue caratteristiche principali sono:

Tutte caratteristiche ideali per il gioco di Ruben Amorim e non è un caso che l'allenatore portoghese lo abbia cercato prima del rinnovo con il Lens.

Le statistiche di Ganiou in Ligue 1

72.9 tocchi di media a partita.

di media a partita. 49.4 (87%) di passaggi accurati.

di passaggi accurati. 5.1 palloni recuperati per match.

per match. 5.3 (61%) duelli vinti di media.

Questi sono i numeri fatti registrare dal difensore nell'ultimo campionato francese (dati estratti dal sito Sofascore):

Vedremo quali saranno le mosse di mercato del Milan per quanto riguarda la difesa: è facile aspettarsi prima la cessione di Tomori rispetto a un nuovo arrivo. L'inglese potrebbe portare 15 milioni di euro nelle casse rossonere e favorire l'arrivo di un altro difensore per Amorim.