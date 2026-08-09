Milan, Pellegatti: "Allegri aveva capito tutto. Ad Amorim servono 6-7 colpi. La mia paura ..."

Dopo la sconfitta contro il Chelsea, iniziano a circolare i primi dubbi sul Milan di Ruben Amorim, nonostante si tratti solamente di calcio di agosto. Il giornalista Carlo Pellegatti è preoccupato nel suo ultimo video su 'YouTube':

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L'attacco di Pellegatti: "Servono 6-7 giocatori nuovi"

"Se tu scegli Amorim, devi sapere che servono 6-7 giocatori nuovi. Se tu prendi solo Ramos e Gila ti tieni Allegri che non sarebbe arrivato quinto con questi colpi".

Pellegatti critica la scelta di Cardinale di cambiare tutto e volere un tecnico 'giochista' senza però sostenerlo adeguatamente con colpi sensati sul mercato.

Il ragionamento continua focalizzandosi sulla tattica:

"Se vuoi un allenatore propositivo che ama il palleggio che pressa alto, questi giocatori non sono adatti. La mia paura è che Amorim voglia giocare con il 3-4-2-1 a trenta metri dalla porta con una rosa non adatta. Allegri aveva capito tutto. A me quello che fa paura sono quei trenta metri che il Milan potrebbe lasciare".

I problemi tattici emersi contro il Chelsea

Nella ripresa della sfida contro il Chelsea, ad esempio, si sono visti icon tanto spazio lasciato ai Blues tra l'attacco del Milan e la difesa rossonera. Va detto però che si tratta di un'amichevole e che. In più ha cambiato 8 calciatori tutti insieme.

Nonostante questo Pellegatti non sembra positivo per quanto riguarda il futuro:

"I giocatori e le caratteristiche sono queste. Cardinale doveva preoccuparsi di prendere un grande manager prima di mandare via Allegri e Tare. Se non hai i soldi per prendere 6-7 calciatori è inutile prendere Amorim".

I tempi del calciomercato rossonero

Restano ancora un, mentre il mercato finisce il prossimo 1° settembre. Sulla carta il tempo per, ma dalla prossima settimana la dirigenza rossonera dovrà