Milan, Pellegatti: "Allegri aveva capito tutto. Ad Amorim servono 6-7 colpi. La mia paura ..."

Carlo Pellegatti critica il Milan dopo il ko col Chelsea: "Senza 6-7 colpi Amorim non serve. Allegri aveva capito tutto". Ecco le sue parole
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Dopo la sconfitta contro il Chelsea, iniziano a circolare i primi dubbi sul Milan di Ruben Amorim, nonostante si tratti solamente di calcio di agosto. Il giornalista Carlo Pellegatti è preoccupato nel suo ultimo video su 'YouTube':
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L'attacco di Pellegatti: "Servono 6-7 giocatori nuovi"
"Se tu scegli Amorim, devi sapere che servono 6-7 giocatori nuovi. Se tu prendi solo Ramos e Gila ti tieni Allegri che non sarebbe arrivato quinto con questi colpi".
Pellegatti critica la scelta di Cardinale di cambiare tutto e volere un tecnico 'giochista' senza però sostenerlo adeguatamente con colpi sensati sul mercato.
Il ragionamento continua focalizzandosi sulla tattica:
"Se vuoi un allenatore propositivo che ama il palleggio che pressa alto, questi giocatori non sono adatti. La mia paura è che Amorim voglia giocare con il 3-4-2-1 a trenta metri dalla porta con una rosa non adatta. Allegri aveva capito tutto. A me quello che fa paura sono quei trenta metri che il Milan potrebbe lasciare".
I problemi tattici emersi contro il ChelseaNella ripresa della sfida contro il Chelsea, ad esempio, si sono visti i reparti molto scollati con tanto spazio lasciato ai Blues tra l'attacco del Milan e la difesa rossonera. Va detto però che si tratta di un'amichevole e che il Diavolo non ha giocato mai con tutti i titolari in campo. In più ha cambiato 8 calciatori tutti insieme.
Nonostante questo Pellegatti non sembra positivo per quanto riguarda il futuro:
"I giocatori e le caratteristiche sono queste. Cardinale doveva preoccuparsi di prendere un grande manager prima di mandare via Allegri e Tare. Se non hai i soldi per prendere 6-7 calciatori è inutile prendere Amorim".
I tempi del calciomercato rossoneroRestano ancora un paio di settimane prima del debutto stagionale in Serie A contro il Torino, mentre il mercato finisce il prossimo 1° settembre. Sulla carta il tempo per chiudere altri colpi importanti in entrata c'è, ma dalla prossima settimana la dirigenza rossonera dovrà accelerare i tempi, sia in uscita che in entrata.
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