Dopo la sconfitta contro il Chelsea il Milan è tornato in Italia e ora sarà il momento delle scelte sul calciomercato: a centrocampo potrebbero essere tre i giocatori in uscita. Parliamo di Fofana, Ricci e Loftus-Cheek.

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I costi dell'operazione e l'esperienza di Højbjerg

In questo momento i rossoneri potrebbero pensare a un rinforzo per la mediana e il nome più 'caldo' è quello di Pierre-Emile Højbjerg , mediano classe 1995 del Marsiglia. Come scrive Il Corriere dello Sport, i rossoneri continuano a tenere sott'occhio questa pista, visto che il danese è in uscita dal club francese. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, ora però serve accelerare e cominciare una trattativa con il Marsiglia.Højbjerg ha un contratto in scadenza nel 2028 e il sito. Per il Diavolo sarebbe sicuramente una mossa intelligente: incassare una buona cifra dalle possibili cessioni di Fofana, Ricci e Loftus-Cheek per poi investire una piccola parte per portare a Milanello un mediano dal sicuro affidamento e dotato di

Højbjerg, infatti, ha totalizzato numeri importanti in carriera:

254 presenze in Premier League

in Premier League 19 presenze in Europa League

in Europa League 18 presenze in Champions League

Se il Milan dovesse riuscire a chiudere per il mediano del Marsiglia (con tutte le altre cessioni definitive) avrebbe un reparto con il giusto mix di esperienza e giocatori di prospettiva.

Come cambierebbe il centrocampo di Ruben Amorim

Modric, Rabiot e Højbjerg si presentano come centrocampisti già pronti e che possono determinare in Serie A e in Europa League. Dietro di loro Jashari e Comotto, pronti a crescere e a guadagnarsi minuti importanti con il passare della stagione. E infinevisto che può giocare esterno. In più è un mediano dinamico, di corsa e molto fisico.

Questi sono i numeri di Højbjerg nella sua ultima stagione con il Marsiglia nel campionato francese (dati estratti dal sito Sofascore):