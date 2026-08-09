Il Milan accelera sul mercato dopo il Chelsea: contatti avviati per Højbjerg del Marsiglia. I dettagli sui costi e le tre possibili uscite a centrocampo
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Dopo la sconfitta contro il Chelsea il Milan è tornato in Italia e ora sarà il momento delle scelte sul calciomercato: a centrocampo potrebbero essere tre i giocatori in uscita. Parliamo di Fofana, Ricci e Loftus-Cheek.
I costi dell'operazione e l'esperienza di HøjbjergHøjbjerg ha un contratto in scadenza nel 2028 e il sito transfermarkt.it lo valuta 15 milioni di euro. Per il Diavolo sarebbe sicuramente una mossa intelligente: incassare una buona cifra dalle possibili cessioni di Fofana, Ricci e Loftus-Cheek per poi investire una piccola parte per portare a Milanello un mediano dal sicuro affidamento e dotato di esperienza internazionale.
Højbjerg, infatti, ha totalizzato numeri importanti in carriera:
- 254 presenze in Premier League
- 19 presenze in Europa League
- 18 presenze in Champions League
Se il Milan dovesse riuscire a chiudere per il mediano del Marsiglia (con tutte le altre cessioni definitive) avrebbe un reparto con il giusto mix di esperienza e giocatori di prospettiva.
Come cambierebbe il centrocampo di Ruben AmorimModric, Rabiot e Højbjerg si presentano come centrocampisti già pronti e che possono determinare in Serie A e in Europa League. Dietro di loro Jashari e Comotto, pronti a crescere e a guadagnarsi minuti importanti con il passare della stagione. E infine Musah, che potrebbe essere un jolly visto che può giocare esterno. In più è un mediano dinamico, di corsa e molto fisico.
Questi sono i numeri di Højbjerg nella sua ultima stagione con il Marsiglia nel campionato francese (dati estratti dal sito Sofascore):
- 32 partite giocate (di cui 30 da titolare)
- 4 gol e 5 assist
- 5 palloni recuperati di media
- 4.1 (52%) di duelli vinti a partita
- 82.1 tocchi di media a match
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