Il Milan accelera sul mercato dopo il Chelsea: contatti avviati per Højbjerg del Marsiglia. I dettagli sui costi e le tre possibili uscite a centrocampo

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Gli esuberi del calciomercato estivo 2026 del Milan

Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere

Dopo la sconfitta contro il Chelsea il Milan è tornato in Italia e ora sarà il momento delle scelte sul calciomercato: a centrocampo potrebbero essere tre i giocatori in uscita. Parliamo di Fofana, Ricci e Loftus-Cheek.

In questo momento i rossoneri potrebbero pensare a un rinforzo per la mediana e il nome più 'caldo' è quello di Pierre-Emile Højbjerg, mediano classe 1995 del Marsiglia. Come scrive Il Corriere dello Sport, i rossoneri continuano a tenere sott'occhio questa pista, visto che il danese è in uscita dal club francese. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento, ora però serve accelerare e cominciare una trattativa con il Marsiglia.

Højbjerg per la mediana? Ha già dato il suo ok al Milan ed è in uscita dal Marsiglia

I costi dell'operazione e l'esperienza di Højbjerg

Højbjerg ha un contratto in scadenza nel 2028 e il sito transfermarkt.it lo valuta 15 milioni di euro. Per il Diavolo sarebbe sicuramente una mossa intelligente: incassare una buona cifra dalle possibili cessioni di Fofana, Ricci e Loftus-Cheek per poi investire una piccola parte per portare a Milanello un mediano dal sicuro affidamento e dotato di esperienza internazionale.

Højbjerg, infatti, ha totalizzato numeri importanti in carriera:

  • 254 presenze in Premier League
  • 19 presenze in Europa League
  • 18 presenze in Champions League

Se il Milan dovesse riuscire a chiudere per il mediano del Marsiglia (con tutte le altre cessioni definitive) avrebbe un reparto con il giusto mix di esperienza e giocatori di prospettiva.

Come cambierebbe il centrocampo di Ruben Amorim

Modric, Rabiot e Højbjerg si presentano come centrocampisti già pronti e che possono determinare in Serie A e in Europa League. Dietro di loro Jashari e Comotto, pronti a crescere e a guadagnarsi minuti importanti con il passare della stagione. E infine Musah, che potrebbe essere un jolly visto che può giocare esterno. In più è un mediano dinamico, di corsa e molto fisico.

Questi sono i numeri di Højbjerg nella sua ultima stagione con il Marsiglia nel campionato francese (dati estratti dal sito Sofascore):

  • 32 partite giocate (di cui 30 da titolare)
  • 4 gol e 5 assist
  • 5 palloni recuperati di media
  • 4.1 (52%) di duelli vinti a partita
  • 82.1 tocchi di media a match

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