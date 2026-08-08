Una clamorosa e inaspettata indiscrezione di calciomercato scuote l'ambiente rossonero. Secondo quanto lanciato originariamente da ESPN Argentina e ampiamente ripreso dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan starebbe seriamente valutando una proposta ufficiale da presentare al Boca Juniors per Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, classe 1994, rappresenta l'identikit d'esperienza internazionale che il tecnico Rúben Amorim gradirebbe inserire nella linea mediana del suo 3-4-2-1, offrendo un'alternativa di assoluto spessore da alternare al totem Luka Modrić nel corso della lunghissima stagione alle porte.

Il possibile ritorno di Paredes in Serie A: lo scoglio sentimentale con il Boca Juniors

Per il regista argentino si tratterebbe dell'ennesimo capitolo di una lunghissima storia d'amore con il campionato di Serie A. Nel corso della sua carriera, Paredes ha infatti già vestito in Italia le maglie di ChievoVerona, Empoli, Juventus e, soprattutto, della Roma in tre distinte parentesi, prima di misurarsi con i palcoscenici d'élite dello Zenit in Russia e del PSG in Francia. Reduce dalle fatiche del Mondiale 2026, culminato nella tesissima finale persa contro la Spagna, il mediano è rientrato soltanto la scorsa estate in patria per coronare il sogno di indossare la fascia da capitano degli "Xeneizes".

Proprio il fattore sentimentale costituisce il principale punto di domanda dell'intera operazione. Bisognerà infatti testare con cura la reale volontà del calciatore: Paredes, tornato a Buenos Aires nel club del suo cuore per avviare l'ultima fase della carriera, accetterebbe una nuova e stimolante sfida europea alla corte del Diavolo? Le diplomazie di mercato sono al lavoro per capire i margini di manovra, fermo restando che il margine di manovra in entrata del Milan dipenderà obbligatoriamente dalla fitta lista di cessioni degli esuberi a centrocampo.

L'alternativa a metà campo: la pista Højbjerg tra la concorrenza del Newcastle e il muro OM

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Qualora la pista argentina non dovesse decollare, la dirigenza di Via Aldo Rossi mantiene vivi i contatti per le opzioni secondarie a metà campo. Il nome caldo sul taccuino degli uomini di mercato rossoneri resta quello di, centrocampista danese classe 1995 attualmente in forza all'Olympique Marsiglia. L'ex mediano di Bayern Monaco, Southampton e Tottenham possiede le caratteristiche ideali di quantità e qualità necessarie per completare la diga di Amorim, ma la trattativa presenta due ostacoli di non poco conto.Da un lato, l'entourage del calciatore scandinavo ha recentemente ribadito come il proprio assistito sia totalmente focalizzato sul progetto tecnico dell'OM. Dall'altro, nelle ultime ore si è registrato il forte inserimento del. Le "Magpies", forti di una disponibilità economica importante, sono determinati a riportare Højbjerg in Premier League, scatenando un'asta internazionale che rischia di complicare sensibilmente i piani del Milan per le battute finali della sessione estiva.