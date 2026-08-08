Il countdown per la fine del calciomercato estivo coincide con la necessità stringente di sfoltire l'organico in casa Milan. Nel corso dell'ultima conferenza stampa tenuta a Giacarta, il tecnico Rúben Amorim è stato categorico: la prossima settimana consegnerà alla dirigenza di Via Aldo Rossi la lista ufficiale dei bocciati. Le edizioni odierne di Tuttosport e del Corriere dello Sport confermano come la priorità assoluta del Diavolo sia blindare le cessioni degli esuberi prima di imbastire nuove trattative in entrata, delineando uno scenario che coinvolge dai giovani della linea verde fino a big assoluti come Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão.

Il piano difesa: il prestito di Odogu e il bivio Premier League per Tomori

Le manovre nel pacchetto arretrato aprono la lista dei partenti. Per il giovanissimo David Odogu, difensore centrale classe 2006, si prospetta una cessione in prestito secco per accumulare esperienza internazionale: sul ragazzo è forte l'interesse dei belgi dell'Anderlecht e dei tedeschi del Mainz. Destinato a lasciare Milano è anche Filippo Terracciano, ma il vero nodo è rappresentato da Fikayo Tomori. Il centrale inglese, in scadenza di contratto a giugno 2027, non viene ritenuto idoneo da Amorim per i meccanismi del suo impianto tattico.

Nonostante la volontà iniziale del calciatore sia quella di giocarsi le proprie carte in rossonero, la vicina scadenza contrattuale impone riflessioni rapide. Oltre al sondaggio del Coventry, lo scenario potrebbe infiammarsi qualora club di prima fascia come Liverpool o Newcastle dovessero trasformare i propri sondaggi in offerte concrete. Una prospettiva che spingerebbe Tomori a valutare seriamente il ritorno in Premier League.

Enigma centrocampo e asse uscite: le posizioni di Loftus-Cheek, Leão e Giménez

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La rivoluzione investe pesantemente anche la linea mediana e il reparto avanzato. Sotto la lente d'ingrandimento finisce Ruben Loftus-Cheek, anch'egli legato al Milan fino al 2027. Amorim nutre forti perplessità sulla sua continuità di rendimento e sulla tenuta fisica nell'arco dell'intera stagione. Discorso analogo per gli esterni Zachary Athekame e Pervis Estupiñán, che non hanno convinto nelle uscite del pre-campionato, e per Samuele Ricci. Sul centrocampista ex Toro, secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, resta forte la pressione dell'Atalanta, tallonata da una seconda pista italiana (il Bologna) e da un club estero, mentre Yunus Musah e Youssouf Fofana restano legati alle dinamiche delle offerte in arrivo.I riflettori della critica sono tuttavia puntati sui due pezzi da novanta dell'attacco: Rafael Leão e Santiago Giménez. Per l'esterno portoghese prosegue l'intricata trattativa con il Galatasaray, intenzionato a fare un investimento pesante per portarlo in Turchia. Sul fronte del "Bebote", invece, si registra il forte inserimento del Porto. Per l'attaccante messicano sono attesi sviluppi decisivi a stretto giro di posta, in un senso o nell'altro, per sbloccare definitivamente il mercato in entrata del Milan.