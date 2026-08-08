Il calciomercato estivo del Milan entra nella sua fase più calda e delinea le prime importanti risposte sulle rotazioni della rosa per la stagione 2026-2027. Dopo la prima ondata di acquisti che ha portato a Milano profili del calibro di Gonçalo Ramos e Mario Gila, la strategia del tecnico Rúben Amorim è entrata in una fase di profonda valutazione interna. Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, chi ha scalato rapidamente le gerarchie del tecnico portoghese è Yunus Musah: il centrocampista statunitense, rientrato in rossonero dopo il prestito all'Atalanta, ha oggi grandissime possibilità di rimanere in organico.

Amorim promuove Musah: lo statunitense convince il tecnico rossonero

Le indiscrezioni fornite da Moretto tracciano un quadro chiaro sulle linee guida della dirigenza di Via Aldo Rossi. "Il Milan si è mosso bene e velocemente all'inizio, acquistando Gonçalo Ramos e Mario Gila. Da lì però il mercato in entrata si è fermato perché Ruben Amorim voleva vedere tutta la rosa, voleva capire chi poteva essere da Milan e chi no", ha spiegato il giornalista. In questo casting estivo, il classe 2002 ex Valencia ha saputo mettersi in mostra.

Amorim ne stima profondamente la duttilità tattica e l'intensità atletica, caratteristiche ideali per i meccanismi del suo 3-4-2-1. A oggi, la posizione di Musah è considerata solida ed è decisamente "più dentro che fuori" dal progetto tecnico rispetto alle scorse settimane, complice la sua voglia di riscatto dopo l'annata in prestito a Bergamo.

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Se lo statunitense viaggia verso la conferma, lo stesso non si può dire per altri elementi della mediana. Da qui al prossimo 1° settembre, data di chiusura ufficiale delle trattative in Italia, il centrocampo rossonero potrebbe subire forti scossoni. Davanti all'offerta giusta, il Milan è pronto a sacrificare(finito prepotentemente nel mirino dell'Atalanta per sostituire i propri partenti) e. Movimenti possibili anche nel pacchetto arretrato: Fikayo Tomori resta l'indiziato principale per una cessione eccellente, mentre continuano a rincorrersi le voci sui dubbi di Amorim riguardanti l'adattabilità di Strahinja Pavlović.Infine, si complica in modo significativo il capitolo relativo alle corsie esterne.rimane sulla lista dei partenti, ma la pista che portava con insistenza all'Aston Villa ha subito una brusca frenata. Il club di Birmingham è infatti ormai a un passo dalla chiusura con l'Atlético Madrid per l'acquisto del laterale mancino italiano Matteo Ruggeri, un'operazione che di fatto sbarra la strada all'ecuadoriano del Milan e costringe i dirigenti rossoneri a cercare nuove soluzioni per il mercato in uscita.