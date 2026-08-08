In campo alle 14:00 (ora italiana) i rossoneri di Rúben Amorim - alla loro seconda e ultima partita della tournée pre-campionato - e i 'Blues' di Xabi Alonso
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
Tutto pronto al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, in Indonesia, dove alle ore 14:00 italiane il nuovo Milan di Rúben Amorim affronta il Chelsea di Xabi Alonso nell'ultimo, grande test match della pre-season rossonera. Le due squadre si sfidano in un'amichevole internazionale di altissimo profilo, che rappresenta il secondo e conclusivo appuntamento del Diavolo nella tournée asiatica, dopo i pareggi per 2-2 contro il Celtic a Glasgow e l'1-1 nel derby contro l'Inter a Perth. A pochi minuti dal fischio d'inizio sono state diramate le formazioni ufficiali: scopriamo insieme le scelte tattiche definitive dei due allenatori.
Le decisioni di Amorim e Xabi Alonso riflettono la necessità di mettere minuti preziosi nelle gambe in vista del debutto ufficiale in Serie A e Premier League, ormai distante solo due weekend. Nel Milan spicca l'esperimento tattico del tecnico portoghese, che si affida a un dinamico 3-4-2-1. Spazio al talento cristallino del giovane Comotto in cabina di regia al fianco dell'esperienza di Luka Modrić, mentre in attacco le chiavi del reparto sono affidate al tandem composto da Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão a supporto del terminale offensivo Francesco Camarda. Di seguito, i ventidue titolari e le rispettive panchine in terra asiatica.
Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali dell'amichevole di GiacartaCHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Palestra, Acheampong, W. Fofana, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, João Pedro, Neto; Welbeck.A disposizione: Penders, Sharman-Lowe, Adarabioyo, Anselmino, Colwill, Sarr, Suboloye, Essugo, Nicoll-Jazuli, Walsh, Watson, Estevão, Gittens, Jackson, Mudryk, Quenda, Sätpayev, Delap. Allenatore: Xabi Alonso.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Comotto, Estupiñán; Loftus-Cheek, R. Leão; Camarda. A disposizione: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, A. Cissè, Nkunku, Ramos. Allenatore: Amorim.
Le note sulla partitaLa direzione di gara della sfida odierna è affidata all'arbitro giapponese Yudai Yamamoto. Quello tra i due club è un incrocio estivo che si rinnova a un anno esatto di distanza: il 10 agosto 2025, infatti, Blues e rossoneri si affrontarono a Stamford Bridge. In quell'occasione l'undici londinese, allora guidato da Enzo Maresca, si impose per 4-1 sul Milan di Massimiliano Allegri grazie all'autogol di Coubiș, alla rete di João Pedro e alla doppietta di Delap, rendendo vano il gol della bandiera siglato nella ripresa da Youssouf Fofana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA