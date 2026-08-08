Tutto pronto al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, in Indonesia, dove alle ore 14:00 italiane il nuovo Milan di Rúben Amorim affronta il Chelsea di Xabi Alonso nell'ultimo, grande test match della pre-season rossonera. Le due squadre si sfidano in un'amichevole internazionale di altissimo profilo, che rappresenta il secondo e conclusivo appuntamento del Diavolo nella tournée asiatica, dopo i pareggi per 2-2 contro il Celtic a Glasgow e l'1-1 nel derby contro l'Inter a Perth. A pochi minuti dal fischio d'inizio sono state diramate le formazioni ufficiali: scopriamo insieme le scelte tattiche definitive dei due allenatori.

Le decisioni di Amorim e Xabi Alonso riflettono la necessità di mettere minuti preziosi nelle gambe in vista del debutto ufficiale in Serie A e Premier League, ormai distante solo due weekend. Nel Milan spicca l'esperimento tattico del tecnico portoghese, che si affida a un dinamico 3-4-2-1. Spazio al talento cristallino del giovane Comotto in cabina di regia al fianco dell'esperienza di Luka Modrić, mentre in attacco le chiavi del reparto sono affidate al tandem composto da Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão a supporto del terminale offensivo Francesco Camarda. Di seguito, i ventidue titolari e le rispettive panchine in terra asiatica.

Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali dell'amichevole di Giacarta

): Sánchez; Palestra, Acheampong, W. Fofana, Hato; Caicedo, Lavia; Palmer, João Pedro, Neto; Welbeck.: Penders, Sharman-Lowe, Adarabioyo, Anselmino, Colwill, Sarr, Suboloye, Essugo, Nicoll-Jazuli, Walsh, Watson, Estevão, Gittens, Jackson, Mudryk, Quenda, Sätpayev, Delap.: Xabi Alonso.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Comotto, Estupiñán; Loftus-Cheek, R. Leão; Camarda. A disposizione: Pittarella, Bouyer, Gabbia, Tomori, Diawara, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Vladimirov, Jashari, Fofana, Ricci, Musah, Saelemaekers, A. Cissè, Nkunku, Ramos. Allenatore: Amorim.

Le note sulla partita

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La direzione di gara della sfida odierna è affidata all'arbitro giapponese. Quello tra i due club è un incrocio estivo che si rinnova a un anno esatto di distanza: il 10 agosto 2025, infatti, Blues e rossoneri si affrontarono a Stamford Bridge. In quell'occasione l'undici londinese, allora guidato da Enzo Maresca, si impose per 4-1 sul Milan di Massimiliano Allegri grazie all'autogol di Coubiș, alla rete di João Pedro e alla doppietta di Delap, rendendo vano il gol della bandiera siglato nella ripresa da Youssouf Fofana.I precedenti storici nei test pre-campionato evidenziano una lunga tradizione di sfide. L'ultimo successo del Diavolo contro la compagine londinese risale al 28 luglio 2012, deciso da un acuto del centrocampista olandese Urby Emanuelson per l'1-0 finale. Impossibile, infine, non ricordare la storica amichevole di San Siro del 19 febbraio 1997: un memorabile 2-0 firmato dalla doppietta di Christophe Dugarry proprio contro il Chelsea del grande ex rossonero Ruud Gullit, impegnato nella suggestiva veste di allenatore-giocatore.