Finita la partita amichevole tra il Chelsea e il Milan che si è giocata a Giacarta presso lo Gelora Bung Karno Stadium: le parole di Ruben Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan a Giacarta

Bagno di folla a Giacarta per il Milan: accoglienza da brividi | VIDEO

Finita da pochi minuti la terza amichevole prestagionale del Milan di Ruben Amorim: dopo le sfide contro il Celtic e l'Inter, i rossoneri hanno giocato contro il Chelsea di Xabi Alonso. Nel post partita Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport 24. Ecco le sue parole.

Non è stata una serata positiva per il Diavolo che ha perso con il risultato pesante di 3-0. Ecco il parere dell'allenatore rossonero:

"Sapevamo che avremmo sofferto un po’, ma vogliamo proporre questo tipo di sfida ai nostri giocatori. Loro sanno come difendere di squadra, giocare in uno contro uno e pressare alto".

L'analisi tattica di Amorim in vista del Torino

Poi una visione tattica anche in vista delle prossime partite:
"Contro squadre come il Chelsea non presseremo mai in questo modo, ma siamo qui per prepararci a vincere la prima partita ufficiale della stagione e dare fiducia ai calciatori".
Chelsea-Milan, le parole di Amorim post partita

Tra due settimane ci sarà il debutto stagionale ufficiale contro il Torino in Serie A, ma Amorim ha le idee chiare: "Avevamo anche tanti giovani in squadra, stiamo facendo il percorso giusto per mettere in condizione la squadra di vincere la prima partita ufficiale della stagione".

L'annuncio sul mercato: "Prenderemo decisioni in settimana"

Settimana importante per il mercato del Milan. Il Diavolo è pronto, dopo settimane di valutazione, a cedere i primi calciatori che non fanno parte del progetto di Amorim per poi completare la rosa con nuovi arrivi.

L'allenatore del Milan non si nasconde sotto questo punto di vista:

"Faremo delle scelte sui nostri giocatori. Queste due settimane sono state molto positive ma abbiamo una rosa ampia, dobbiamo scegliere alcuni giocatori e prenderemo queste decisioni in settimana".

Vedremo quindi quali saranno i calciatori che saranno ceduti per primi in questi giorni: mancano pochi giorni alla sfida contro il Torino e poche settimane alla fine del mercato e la dirigenza del Milan deve ancora lavorare molto.

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