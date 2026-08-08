Amichevole Chelsea-Milan 3-0, il tabellino

Perde, rovinosamente, ildila seconda e ultima amichevole della sua tournée pre-campionato: al 'Gelora Bung Karno Stadium' di Giacarta (Indonesia), i rossoneri crollano infatti -- sotto i colpi deldi. Risultato un po' bugiardo per quanto visto sul terreno di gioco soprattutto nel primo tempo. Ma che evidenzia le tante (troppe) pecche che ancora il Diavolo manifesta a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Sblocca il risultatocon un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo alla fine del primo tempo; raddoppia, proprio ad inizio ripresa, ancora il brasiliano ex Watford. Pochi minuti più tardi, volée dida fuori area e partita conclusa. Amorim ha fatto mettere minuti nelle gambe a quasi tutti i suoi giocatori. Ma c'è tanto, troppo da aggiustare in difesa e in attacco. Vediamo, dunque, ilcompleto dell'amichevole Chelsea-Milan 3-0.

CHELSEA-MILAN 3-0

Marcatori: 45' + 1 e 46' ' João Pedro, 50' Caicedo

CHELSEA (3-4-3): Sánchez; Acheampong, W. Fofana (92' Sarr), Hato (79' Anselmino); Neto (59' Quenda), Caicedo (86' Watson), Lavia, Palestra; Palmer (86' Estevão), Welbeck (59' Jackson), João Pedro (86' Mudryk). A disposizione: Penders, Sharman-Lowe, Adarabioyo, Colwill, Suboloye, Essugo, Nicoll-Jazuli, Walsh, Gittens, Sätpayev, Delap. Allenatore: Xabi Alonso.

MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano (59' Vladimirov), De Winter (46' Gabbia), Pavlović (46' Diawara); Chukwueze (46' Saelemaekers), Modrić (46' Musah), Comotto (46' Jashari), Estupiñán (46' Bartesaghi); Loftus-Cheek (59' Ricci), R. Leão (46' Nkunku); Camarda (46' Ramos). A disposizione: Pittarella, Bouyer, Tomori, Odogu, Athekame, Fofana, A. Cissè. Allenatore: Amorim.

Arbitro: Yamamoto (JPN).

Ammoniti: 45' Pavlović (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.