Terminata anche la seconda amichevole della tournée pre-campionato del Milan di Rúben Amorim. Numeri e dati del match contro il Chelsea di Xabi Alonso
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Amichevole Chelsea-Milan 3-0, il tabellinoPerde, rovinosamente, il Milan di Rúben Amorim la seconda e ultima amichevole della sua tournée pre-campionato: al 'Gelora Bung Karno Stadium' di Giacarta (Indonesia), i rossoneri crollano infatti - 0-3 - sotto i colpi del Chelsea di Xabi Alonso. Risultato un po' bugiardo per quanto visto sul terreno di gioco soprattutto nel primo tempo. Ma che evidenzia le tante (troppe) pecche che ancora il Diavolo manifesta a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Sblocca il risultato João Pedro con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo alla fine del primo tempo; raddoppia, proprio ad inizio ripresa, ancora il brasiliano ex Watford. Pochi minuti più tardi, volée di Moises Caicedo da fuori area e partita conclusa. Amorim ha fatto mettere minuti nelle gambe a quasi tutti i suoi giocatori. Ma c'è tanto, troppo da aggiustare in difesa e in attacco. Vediamo, dunque, il tabellino completo dell'amichevole Chelsea-Milan 3-0.
CHELSEA-MILAN 3-0
Marcatori: 45' + 1 e 46' ' João Pedro, 50' Caicedo
CHELSEA (3-4-3): Sánchez; Acheampong, W. Fofana (92' Sarr), Hato (79' Anselmino); Neto (59' Quenda), Caicedo (86' Watson), Lavia, Palestra; Palmer (86' Estevão), Welbeck (59' Jackson), João Pedro (86' Mudryk). A disposizione: Penders, Sharman-Lowe, Adarabioyo, Colwill, Suboloye, Essugo, Nicoll-Jazuli, Walsh, Gittens, Sätpayev, Delap. Allenatore: Xabi Alonso.
MILAN (3-4-2-1): Torriani; F. Terracciano (59' Vladimirov), De Winter (46' Gabbia), Pavlović (46' Diawara); Chukwueze (46' Saelemaekers), Modrić (46' Musah), Comotto (46' Jashari), Estupiñán (46' Bartesaghi); Loftus-Cheek (59' Ricci), R. Leão (46' Nkunku); Camarda (46' Ramos). A disposizione: Pittarella, Bouyer, Tomori, Odogu, Athekame, Fofana, A. Cissè. Allenatore: Amorim.
Arbitro: Yamamoto (JPN).
Ammoniti: 45' Pavlović (M)
Espulsi: nessuno.
Note: nessuna.
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