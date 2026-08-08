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PAGELLE CHELSEA-MILAN, LA PARTITA

Chelsea-Milan 3-0, il commento dell'amichevole di Giacarta

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Perde, rovinosamente, ildila seconda e ultima amichevole della sua tournée pre-campionato: al 'Gelora Bung Karno Stadium' di Giacarta (Indonesia), i rossoneri crollano infatti -- sotto i colpi deldi. Risultato un po' bugiardo per quanto visto sul terreno di gioco soprattutto nel primo tempo. Ma che evidenzia le tante (troppe) pecche che ancora il Diavolo manifesta a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Sblocca il risultatocon un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo alla fine del primo tempo; raddoppia, proprio ad inizio ripresa, ancora il brasiliano ex Watford. Pochi minuti più tardi, volée dida fuori area e partita conclusa. Amorim ha fatto mettere minuti nelle gambe a quasi tutti i suoi giocatori. Ma c'è tanto, troppo da aggiustare in difesa e in attacco. Vediamo, nelle successive schede, i voti e giudizi dei rossoneri con le nostre