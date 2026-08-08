Seconda partita amichevole della tournée pre-campionato del Diavolo dopo quella pareggiata contro l'Inter. Le pagelle del match contro i 'Blues' di Xabi Alonso
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
PAGELLE CHELSEA-MILAN, LA PARTITA
Chelsea-Milan 3-0, il commento dell'amichevole di GiacartaPerde, rovinosamente, il Milan di Rúben Amorim la seconda e ultima amichevole della sua tournée pre-campionato: al 'Gelora Bung Karno Stadium' di Giacarta (Indonesia), i rossoneri crollano infatti - 0-3 - sotto i colpi del Chelsea di Xabi Alonso. Risultato un po' bugiardo per quanto visto sul terreno di gioco soprattutto nel primo tempo. Ma che evidenzia le tante (troppe) pecche che ancora il Diavolo manifesta a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Sblocca il risultato João Pedro con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo alla fine del primo tempo; raddoppia, proprio ad inizio ripresa, ancora il brasiliano ex Watford. Pochi minuti più tardi, volée di Moises Caicedo da fuori area e partita conclusa. Amorim ha fatto mettere minuti nelle gambe a quasi tutti i suoi giocatori. Ma c'è tanto, troppo da aggiustare in difesa e in attacco. Vediamo, nelle successive schede, i voti e giudizi dei rossoneri con le nostre pagelle.
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