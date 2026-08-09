Milan, dopo il ko col Chelsea cambia tutto: vertice di mercato con Amorim. La lista dei partenti

Calciomercato Milan, dopo il ko contro il Chelsea sono in arrivo le cessioni. Vertice previsto con le richieste di Amorim: ecco tutti i dettagli
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
L'amichevole persa 3-0 contro il Chelsea ha già lasciato il segno al Milan: servono mosse di calciomercato decise sia in entrata che in uscita in queste ultime settimane per cercare di rinforzare al massimo la rosa di Ruben Amorim.
I segnali dal campo e il mercato in uscitaCome scrive Tuttosport, Fofana e Tomori non sono scesi proprio in campo contro il Chelsea: segnale inequivocabile di come entrambi siano sul mercato e debbano trovarsi un'altra squadra. Ci sono stati sondaggi di bassa-media Premier League per tutti e due. Anche Estupiñán non ha convinto ed è probabile che il Milan prenda un altro esterno sinistro in queste ultime settimane di mercato.
La lista dei partenti e il caso LeãoAltri giocatori in partenza? Secondo il quotidiano sono
- Loftus-Cheek,
- Ricci,
- Athekame,
- Gimenez,
- Forse anche Musah e Cissè.
Per Leão il discorso non cambia visto che il Milan vuole 50 milioni di euro per cedere il suo attaccante, altrimenti non si muoverà da Milano.
Il vertice societario e le richieste di AmorimSecondo Tuttosport è atteso un vertice di mercato a inizio settimana nel quale Amorim porterà la sua lista per quanto riguarda i giocatori in partenza e le priorità in entrata. La prossima settimana sarà quella decisiva per il mercato e per la stagione del Milan: è chiaro che la dirigenza rossonera deve lavorare tanto e bene per mettere a punto le cessioni necessarie per far sì che Amorim possa avere i suoi rinforzi.
L'allenatore rossonero, dopo la sconfitta contro il Chelsea, ha detto di non chiedere altri giocatori dopo un ko, ma potrebbero essere semplicemente parole di circostanza, oppure Amorim ha già chiarito più volte alla società cosa serva al suo Milan. Manca troppa qualità in avanti e sugli esterni e in più è chiaro che serva un centrale di difesa in grado di guidare il reparto. Fare un incasso importante e sfoltire un po' la rosa resta la priorità del Milan e poi sarà il tempo dei rinforzi per il Diavolo.
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