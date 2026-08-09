Milan, dopo il ko col Chelsea cambia tutto: vertice di mercato con Amorim. La lista dei partenti

L'amichevole persa 3-0 contro il Chelsea ha già lasciato il segno al Milan: servono mosse di calciomercato decise sia in entrata che in uscita in queste ultime settimane per cercare di rinforzare al massimo la rosa di Ruben Amorim.

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I segnali dal campo e il mercato in uscita

La lista dei partenti e il caso Leão

Loftus-Cheek ,

, Ricci ,

, Athekame ,

, Gimenez ,

, Forse anche Musah e Cissè.

Come scrive Tuttosport,contro il Chelsea:di come entrambi siano sul mercato e debbano trovarsi un'altra squadra. Ci sono statiper tutti e due. Ancheed è probabile che il Milan prenda unin queste ultime settimane di mercato.Altri giocatori in partenza? Secondo il quotidiano sono

Per Leão il discorso non cambia visto che il Milan vuole 50 milioni di euro per cedere il suo attaccante, altrimenti non si muoverà da Milano.

Il vertice societario e le richieste di Amorim

Secondo Tuttosport è atteso unnel quale Amorim porterà la suae leper il mercato e per la stagione del Milan: è chiaro che laper mettere a punto le cessioni necessarie per far sì che Amorim possa avere i suoi rinforzi.

L'allenatore rossonero, dopo la sconfitta contro il Chelsea, ha detto di non chiedere altri giocatori dopo un ko, ma potrebbero essere semplicemente parole di circostanza, oppure Amorim ha già chiarito più volte alla società cosa serva al suo Milan. Manca troppa qualità in avanti e sugli esterni e in più è chiaro che serva un centrale di difesa in grado di guidare il reparto. Fare un incasso importante e sfoltire un po' la rosa resta la priorità del Milan e poi sarà il tempo dei rinforzi per il Diavolo.