"È il mediano perfetto". Blitz del Milan per il gioiello della Serie A. Occhio al colpo

Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

Continua il mercato del Milan: i rossoneri hanno ancora bisogno di rinforzi per la rosa di Ruben Amorim. Occhio al possibile colpo in Serie A. Stando a quanto riportato dal sito calciomercato.it, nel mirino del Milan è finito il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour. La Viola, però, non vuole cedere il proprio gioiello durante questa sessione di trattative.

Il Diavolo potrebbe provare l'assalto nella prossima stagione: il centrocampista verrà tenuto sotto osservazione, prendendosi il rischio che il cartellino possa salire sensibilmente di prezzo in caso di una buona stagione del mediano italiano. Classe 2004, per il sito transfermarkt.it il valore attuale di Ndour è di circa 20 milioni di euro. Vedremo se i rossoneri ci penseranno davvero in questa o nelle prossime sessioni di mercato.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le caratteristiche tecniche e fisiche del centrocampista

Cher Ndour gioca principalmente comee ha un'ottima qualità condita da grandi doti fisiche ed atletiche.

Il profilo tattico del giocatore:

Alto un metro e novanta , sfrutta la sua statura per dominare i duelli in quota e per ripulire i palloni.

, sfrutta la sua statura per dominare i duelli in quota e per ripulire i palloni. Calcia e sa impostare con facilità sia di destro che di sinistro, facilitando l' uscita del pallone in fase di costruzione .

. Sa aggredire molto bene in fase di pressing ed eccelle nell'intercettare le linee di passaggio avversarie.

ed eccelle nell'intercettare le linee di passaggio avversarie. Qualche volta esagera con la foga agonistica. In più è dotato di un grande tiro e di ottimi istinti di inserimento in area di rigore.

L'incastro perfetto nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

I numeri e le statistiche di Ndour in Serie A

Nelpotrebbe essere un mediano moderno perfetto da inserire nei due davanti alla difesa, magari giocando al fianco di un altro centrocampista che rimanga più fermo e non pensi a inserirsi in attacco. Questo per mantenere un minimo di equilibrio.In stagione inha giocato

Il dettaglio delle sue statistiche sul campo:

32.1 tocchi di media con 2.3 palloni recuperati per partita

con per partita 0.5 di dribbling seguiti

3.0 (46%) di duelli vinti con 6.0 possessi persi di media

Vedremo se Ndour sarà davvero un giocatore del Milan in questa o nelle prossime stagioni.