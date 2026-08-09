Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Amorim contatta un difensore e ne resta un altro nella lista rossonera. Tutti i giocatori che sono pronti a partire. A centrocampo viva la pista che porta a Højbjerg.

La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Cessioni Milan: la lista dei partenti

Tempo di calciomercato per il Milan: come scrive Tuttosport, Fofana e Tomori non sono scesi proprio in campo contro il Chelsea. Sono due dei giocatori sulla lista dei partenti per i quali ci sono stati sondaggi di bassa-media Premier League. Anche Estupiñán non ha convinto l'ambiente.

Gli altri giocatori che potrebbero essere ceduti, secondo il quotidiano, sono i seguenti:

Loftus-Cheek , Ricci e Athekame

, e Gimenez e forse anche Musah e Cissè

Per Leão il discorso è sempre lo stesso: se non arriveranno offerte sui 50 milioni di euro non si muoverà da Milano. La prossima settimana potrebbe essere quindi decisiva per il futuro della stagione rossonera: dopo le cessioni, infatti, il Diavolo potrebbe pensare ad altri rinforzi per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim che è sembrato ancora carente in tutti i reparti.

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Gonçalo Inácio per la difesa resta possibile

E in entrata il Milan potrebbe essere sempre alla ricerca di un nuovo difensore. Come scrive Il Corriere dello Sport, per la difesa è tornato di moda il nome di. Il centrale sarebbe l’acquisto ideale per il calcio di Amorim, visto che già si conoscono molto bene e non servirebbe tempo di ambientamento.

Resta l'ostacolo prezzo: i portoghesi chiedono 40 milioni di euro per il loro difensore. Un costo alto, considerando poi che il Milan ha già investito 30 milioni per Gila, altro difensore. Resta evidente che ad Amorim serva un altro centrale di difesa: manca un leader del reparto che sappia impostare bene dal basso e con il quale si possa alzare tutta la difesa. Si è visto nelle prime amichevoli estive che il Milan rischia molto in fase difensiva, proprio per l'assenza delle caratteristiche ricercate da Amorim.

Il tentativo di Amorim per Ismaëlo Ganiou

Sempre per quanto riguarda la difesa arriva un altro retroscena di mercato: Ismaëlo Ganiou sarebbe stato contattato direttamente da Amorim, come rivela L'Equipe. Il classe 2005 ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Lens e quindi dev'essere tolto dai possibili candidati per la difesa del Milan.

È chiaro, però, che il Diavolo continui la sua ricerca per rinforzare il reparto. Si può anche capire precisamente quali caratteristiche siano ricercate analizzando il profilo di Ganiou:

Pressione alta : attacca gli avversari pressando e tentando l'anticipo anche alto.

: attacca gli avversari pressando e tentando l'anticipo anche alto. Velocità e lettura : buonissime letture difensive e rapidità in campo aperto.

: buonissime letture difensive e rapidità in campo aperto. Costruzione dal basso: è un grande passatore che sa impostare non solo con passaggi orizzontali, ma anche con verticalizzazioni precise.

Højbjerg apre al trasferimento al Milan

Come detto, la prossima settimana sarà quella decisiva del mercato per il Milan: a centrocampo potrebbero essere tre i giocatori in uscita. Parliamo di Fofana, Ricci e Loftus-Cheek. Per questo potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo nel reparto con il nome dinel mirino dei rossoneri.

Come scrive Il Corriere dello Sport, il danese è in uscita dal Marsiglia. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento al Diavolo, ma serve accelerare la trattativa tra club. Il mediano potrebbe essere il colpo giusto al momento giusto: Modric, Rabiot e Højbjerg sarebbero i centrocampisti già pronti. Dietro di loro Jashari e Comotto, pronti a crescere e a guadagnarsi minuti importanti con il passare della stagione. Ultimo slot per Musah, possibile jolly tattico e mediano apprezzato da Ruben Amorim.