Il Milan punta Gonçalo Inácio dello Sporting per blindare la difesa di Amorim. La richiesta del club portoghese e il piano che coinvolge la cessione di Tomori
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Il Milan continua a lavorare per quanto riguarda il calciomercato: i rossoneri devono ancora chiudere dei colpi per rinforzare al meglio il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Come scrive Il Corriere dello Sport, per la difesa è tornato di moda il nome di Gonçalo Inácio dello Sporting.
Il centrale sarebbe l’acquisto ideale per il calcio di Amorim, visto che hanno già lavorato benissimo insieme nel campionato portoghese e sarebbe un titolare immediato senza bisogno di tempo per ambientarsi con un nuovo modo di giocare.
L'ostacolo economico e le cifre di Gonçalo InácioL'ostacolo? La possibile richiesta economica dello Sporting: la cifra per strapparlo al club portoghese parte infatti dai 40 milioni di euro. Un costo sicuramente alto, considerando poi che il Milan ha già investito 30 milioni nel reparto con il colpo Mario Gila della Lazio.
Le mosse in uscita: il futuro di Odogu e TomoriSicuramente dovrà uscire un calciatore nel reparto prima di vedere un altro arrivo (considerando anche l'arrivo di Diawara):
- Odogu sembra destinato a un prestito per giocare con continuità e crescere
- Fikayo Tomori potrebbe essere ceduto a titolo definitivo.
Il difensore inglese piace in Premier League e non ha proprio giocato ieri contro il Chelsea. Questo potrebbe essere un segnale di mercato. In caso di uscita dell'ex Blue (che potrebbe portare circa 15 milioni di euro nelle casse del Milan), i rossoneri andrebbero alla ricerca di un nuovo difensore più adatto al gioco di Amorim: vedremo se sarà davvero Gonçalo Inácio il prescelto.
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