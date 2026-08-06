Il tecnico portoghese vuole un regista difensivo per il suo 3-4-2-1: l'assalto al centrale dello Sporting Lisbona dipende dall'uscita di Fikayo Tomori
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La rivoluzione tattica di Rúben Amorim al Milan passa inevitabilmente dal calciomercato. Il tecnico portoghese ha richiesto alla dirigenza tre o quattro innesti mirati per applicare al meglio il suo rigido 3-4-2-1. Tra le priorità assolute figura un difensore centrale mancino, dotato di ottimi piedi e capace di impostare il gioco dal basso con la precisione di un regista arretrato.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il prescelto per questo delicato compito gioca in Portogallo, ma l'affare è legato a un'importante uscita nel reparto arretrato rossonero.
Tomori ai saluti? Le sirene della Premier LeaguePer fare spazio al nuovo centrale, il Milan dovrebbe prima sacrificare Fikayo Tomori. Il difensore inglese gode di una fitta schiera di ammiratori in Premier League, con club come Liverpool, Newcastle e Coventry pronti a muoversi concretamente.
La cessione dell'ex Chelsea permetterebbe a Via Aldo Rossi di risparmiare un ingaggio pesante da 4 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2027, generando il tesoretto necessario per sferrare l'assalto all'obiettivo di Amorim.
Il pupillo Gonçalo Inácio: cifre e ostacoliCon l'eventuale addio di Tomori, il Milan punterebbe dritto su Gonçalo Inácio, difensore classe 2001 dello Sporting Lisbona. Amorim conosce perfettamente il ragazzo, avendolo lanciato e valorizzato proprio con la maglia dei Leões. Di seguito la scheda tecnica e contrattuale della situazione:
|Parametro
|Dettagli della trattativa
|Giocatore
|Gonçalo Inácio (Classe 2001)
|Scadenza contratto
|30 giugno 2030
|Richiesta Sporting
|Almeno 40 milioni di euro
|Caratteristica chiave
|Centrale mancino con attitudini da regista
La trattativa si preannuncia complessa a causa della bottega carissima dello Sporting, ma la dirigenza rossonera è pronta ad accelerare i contatti non appena si muoverà il mercato in uscita.
Affollamento sugli esterni: previsti tagli in rosaNon c'è solo la difesa nei pensieri degli uomini di mercato del Diavolo. Il 3-4-2-1 prevede l'utilizzo di esterni a tutta fascia. Se Samuel Chukwueze venisse confermato come titolare sulla corsia destra, il reparto registrerebbe un'abbondanza eccessiva.
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