Il tecnico portoghese vuole un regista difensivo per il suo 3-4-2-1: l'assalto al centrale dello Sporting Lisbona dipende dall'uscita di Fikayo Tomori

Daniele Triolo
- Milano
Nuovo Milan, La Tripletta

Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

La rivoluzione tattica di Rúben Amorim al Milan passa inevitabilmente dal calciomercato. Il tecnico portoghese ha richiesto alla dirigenza tre o quattro innesti mirati per applicare al meglio il suo rigido 3-4-2-1. Tra le priorità assolute figura un difensore centrale mancino, dotato di ottimi piedi e capace di impostare il gioco dal basso con la precisione di un regista arretrato.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il prescelto per questo delicato compito gioca in Portogallo, ma l'affare è legato a un'importante uscita nel reparto arretrato rossonero.

Gonçalo Inácio, difensore Sporting Lisbona, obiettivo del Milan per il calciomercato estivo 2026

Tomori ai saluti? Le sirene della Premier League

Per fare spazio al nuovo centrale, il Milan dovrebbe prima sacrificare Fikayo Tomori. Il difensore inglese gode di una fitta schiera di ammiratori in Premier League, con club come Liverpool, Newcastle e Coventry pronti a muoversi concretamente.

La cessione dell'ex Chelsea permetterebbe a Via Aldo Rossi di risparmiare un ingaggio pesante da 4 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2027, generando il tesoretto necessario per sferrare l'assalto all'obiettivo di Amorim.

Il pupillo Gonçalo Inácio: cifre e ostacoli

Con l'eventuale addio di Tomori, il Milan punterebbe dritto su Gonçalo Inácio, difensore classe 2001 dello Sporting Lisbona. Amorim conosce perfettamente il ragazzo, avendolo lanciato e valorizzato proprio con la maglia dei Leões. Di seguito la scheda tecnica e contrattuale della situazione:
Parametro Dettagli della trattativa
Giocatore Gonçalo Inácio (Classe 2001)
Scadenza contratto 30 giugno 2030
Richiesta Sporting Almeno 40 milioni di euro
Caratteristica chiave Centrale mancino con attitudini da regista

La trattativa si preannuncia complessa a causa della bottega carissima dello Sporting, ma la dirigenza rossonera è pronta ad accelerare i contatti non appena si muoverà il mercato in uscita.

Affollamento sugli esterni: previsti tagli in rosa

Non c'è solo la difesa nei pensieri degli uomini di mercato del Diavolo. Il 3-4-2-1 prevede l'utilizzo di esterni a tutta fascia. Se Samuel Chukwueze venisse confermato come titolare sulla corsia destra, il reparto registrerebbe un'abbondanza eccessiva. Considerando la presenza in rosa di Alexis Saelemaekers, del giovane Zachary Athekame, di Davide Bartesaghi e dell'ecuadoriano Pervis Estupiñán, il Milan si ritroverebbe con ben cinque interpreti per due ruoli. Per questo motivo, prima della fine del mercato estivo, uno tra l'esterno svizzero e l'ex Brighton potrebbe essere ceduto per alleggerire la rosa e il monte ingaggi.

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