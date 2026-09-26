Il Milan ha acceso i fari su Paul Mendy del Cagliari: costi, concorrenza, caratteristiche tecniche e tempistiche dell'operazione
Calciomercato Milan, torna di moda Bruno Fernandes: ma c'è un ostacolo da superare | VIDEO
Il calciomercato non dorme mai, neanche quando le finestre di trasferimenti sono virtualmente chiuse. In Via Aldo Rossi si pensa già al futuro, con uno dei giovani più promettenti del campionato italiano che è stato inserito nella short list del Milan. Un'operazione intrigante, ma che rischia di essere complicata dalla concorrenza dell'Inter e dalle rigidi condizioni del Cagliari.
Calciomercato Milan, mirino su MendyStando a quanto riportato dall'edizione odierna di 'Repubblica', il Milan avrebbe messo gli occhi su Paul Mendy, centravanti senegalese classe 2007. Sulle tracce del ragazzo, però, non ci sono soltanto i rossoneri: anche Roma e Inter si stanno muovendo sulle tracce dell'attaccante del Cagliari, scrive il quotidiano. I nerazzurri sembrano attualmente in vantaggio sulla concorrenza, con il nuovo direttore sportivo Dario Baccin che ha già dato il via libera ad un possibile investimento.
Milan, chi è Mendy?Nato a Rufisque, in Senegal, il 13 gennaio del 2007, Mendy è una prima punta che fa dello strapotere fisico e dell'attacco alla profondità i suoi punti di forza principali. Alto 196 centimetri e mancino naturale, il ragazzo è passato rapidamente dalla Primavera rossoblù alla prima squadra di Fabio Pisacane, con cui ha esordito il 27 aprile 2026 contro l'Atalanta realizzando una doppietta. Il Cagliari lo ha prelevato nell'estate del 2025 dal settore giovanile del ASC Bambey per appena 10 milia euro, con il club di provenienza che ha mantenuto un 5% sulla futura rivendita.
Cifre e tempistiche dell'operazioneSecondo 'Tuttomercatoweb.com', il Cagliari non avrebbe alcuna intenzione di aprire ad una cessione nella prossima finestra invernale. L'obiettivo della società guidata da Tommaso Giulini è quello di trattenere Mendy in Sardegna per tutta la stagione, sperando in un ulteriore exploit che possa scatenare un'asta la prossima estate. La valutazione economica del senegalese dipenderà soprattutto dalle prestazioni in campionato, che porteranno Milan, Inter e Roma a decidere se affondare il colpo o virare su altri obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Cisse: "Il Milan mi sta aiutando a crescere. Provo a trasmettere in Under 21 quello che sto imparando"
News Calciomercato
Milan, Pellegatti assicura: "Prima o poi Van Dijk arriverà". Ma è davvero possibile? Cosa ci risulta
Ultime Notizie
Il Milan e il Nuovo San Siro: a che punto siamo con lo stadio? Tabella di marcia, render e deadline
Rassegna stampa
Milan, il caso Gonçalo Ramos si sposta in Nazionale: la strana richiesta del CT che fa discutere
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti