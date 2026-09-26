Il calciomercato non dorme mai, neanche quando le finestre di trasferimenti sono virtualmente chiuse. In Via Aldo Rossi si pensa già al futuro, con uno dei giovani più promettenti del campionato italiano che è stato inserito nella short list del Milan. Un'operazione intrigante, ma che rischia di essere complicata dalla concorrenza dell'Inter e dalle rigidi condizioni del Cagliari.

Calciomercato Milan, mirino su Mendy

Milan, chi è Mendy?

Cifre e tempistiche dell'operazione