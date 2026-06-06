ora che il prestito con i leccesi è giunto al termine, il giovane farà ritorno a Milanello. Spuntano, però, diverse pretendenti, tra cui il Cagliari. I sardi, infatti, sono alla ricerca di gol, e il profilo della giovane stellina rossonera stuzzica la dirigenza rossoblù.

A parlare dell'affare è stato direttamente il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini intercettato al margine del Festival della Serie A tenutosi a Parma. Il numero uno rossoblù non si è volto sbilanciare, ma non ha neanche chiuso alla possibile trattativa:

"Abbiamo la conferma da pochi minuti di quello che sarà il nostro direttore sportivo (Pietro Accardi, ndr), che ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con la Sampdoria a Genova, quindi sono domande che poi farete sicuramente a lui"

Milan, cosa fare con i giovani? — Mentre il diavolo aspetta la nuova struttura dirigenziale, si iniziando a fare alcuni ragionamenti in vista della prossima stagione, e la certezza sembrerebbe essere una sola: ripartire da giocatori italiani rientranti dai prestiti. La prossima stagione, infatti, secondo quanto filtra da Milanello, girerà attorno all'italianità.

Al raduno estivo di Luglio, perciò, il diavolo riavrà a disposizione Camarda e, per il giovane attaccante, si prospetta una grandissima opportunità: il classe 2008 potrà convincere la proprietà a puntare su di lui, evitando così l'ennesimo trasferimento in prestito.