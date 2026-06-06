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Milan, Cagliari per Camarda? Giulini: “Domande che dovrete fare ad Accardi”

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Intervenuto al Festival della Serie A, il presidente del Cagliari Giulini ha voluto parlare del futuro di Camarda, giovane del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una vera. propria stagione sulle montagne russe quella di Francesco Camarda. Il giovane attaccante del Milan ma in prestito a Lecce ha vissuto, infatti, un'annata tutt'altro che semplice da un punto di vista fisico, ma il finale della stagione ha riservato per lui una bellissima sorpresa: la chiamata della Nazionale maggiore, che ha attirato i riflettori di una squadra di Serie A.

Milan, nuova avventura per Camarda? La situazione

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Dopo il debutto con la maglia azzurra, il giovane è pronto a scendere nuovamente in campo anche nella sfida contro la Grecia. Dietro al sorriso, però, c'è un anno pieno di sofferenza e tristezza. L'esperienza al Lecce è stata condizionata da un bruttissimo infortunio seguito poi da un'operazione alla spalla, a cui poi si sono aggiunte delle difficoltà tattiche.

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ora che il prestito con i leccesi è giunto al termine, il giovane farà ritorno a Milanello. Spuntano, però, diverse pretendenti, tra cui il Cagliari. I sardi, infatti, sono alla ricerca di gol, e il profilo della giovane stellina rossonera stuzzica la dirigenza rossoblù.

A parlare dell'affare è stato direttamente il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini intercettato al margine del Festival della Serie A tenutosi a Parma. Il numero uno rossoblù non si è volto sbilanciare, ma non ha neanche chiuso alla possibile trattativa:

"Abbiamo la conferma da pochi minuti di quello che sarà il nostro direttore sportivo (Pietro Accardi, ndr), che ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con la Sampdoria a Genova, quindi sono domande che poi farete sicuramente a lui"

Milan, cosa fare con i giovani?

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Mentre il diavolo aspetta la nuova struttura dirigenziale, si iniziando a fare alcuni ragionamenti in vista della prossima stagione, e la certezza sembrerebbe essere una sola: ripartire da giocatori italiani rientranti dai prestiti. La prossima stagione, infatti, secondo quanto filtra da Milanello, girerà attorno all'italianità.

Al raduno estivo di Luglio, perciò, il diavolo riavrà a disposizione Camarda e, per il giovane attaccante, si prospetta una grandissima opportunità: il classe 2008 potrà convincere la proprietà a puntare su di lui, evitando così l'ennesimo trasferimento in prestito.

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