Secondo le indiscrezioni riportate da alcuni media spagnoli, il Milan starebbe preparando un'offerta da 35 milioni di euro per strappare Gerard Martín al Barcellona
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Dopo l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio e l'imminente arrivo di Sankhoun Diawara, il reparto arretrato del Milan potrebbe aggiungere un altro tassello. Dalla spagna arrivano voci su un presunto interesse del club rossonero per Gerard Martín, difensore classe 2002 attualmente in forza al Barcellona. Secondo i media catalani, la società di Via Aldo Rossi sarebbe pronta a presentare un'importante offerta al club Blaugrana.
I dettagli sull'offerta del Milan per Gerard MartínStando a quanto riferito dal quotidiano catalano 'El Nacional', il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro per convincere il Barcellona a liberare Gerard Martín. Un'indiscrezione che, se dovesse essere confermata, potrebbe ristabilire le priorità del club rossonero. Sulle tracce del giocatore c'è anche il Chelsea, ma, al momento, il Diavolo sembrerebbe in vantaggio.
Gerard Martín, chi è e come giocaCresciuto nel settore giovanile dell'UE Cornellà, il Barcellona lo acquista nell'estate del 2023 per appena 100 mila euro. Dopo un anno nella seconda squadra blaugrana, Martín viene promosso in Prima Squadra, dove colleziona 93 presenze complessive, impreziosite da 1 gol e 7 assist. Mancino naturale, lo spagnolo può giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale. Nello scacchiere di Ruben Amorim il classe 2002 potrebbe agire come alternativa a Strahinja Pavlovic. In patria viene descritto come un calciatore con limiti tecnici evidenti, ma che compensa con impegno, lavoro e dedizione.
Il legame tra Gerard Martín e Paolo MaldiniLo scorso 26 febbraio, Gerard Martin ha compiuto 24 anni. Per questa occasione speciale, Paolo Maldini ha regalato al laterale del Barça una sua maglia autografata. Lo spagnolo ha manifestato in più occasioni la sua stima per l'ex capitano del Milan, tanto da guadagnarsi il soprannome di 'Gerard Maldini'. "A Gerard, tanti auguri di buon compleanno e buona fortuna per la tua carriera. Con affetto, Paolo Maldini", recita la dedica sulla maglia rossonera.
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