Dopo l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio e l'imminente arrivo di Sankhoun Diawara, il reparto arretrato del Milan potrebbe aggiungere un altro tassello. Dalla spagna arrivano voci su un presunto interesse del club rossonero per Gerard Martín, difensore classe 2002 attualmente in forza al Barcellona. Secondo i media catalani, la società di Via Aldo Rossi sarebbe pronta a presentare un'importante offerta al club Blaugrana.

I dettagli sull'offerta del Milan per Gerard Martín

Gerard Martín, chi è e come gioca

Il legame tra Gerard Martín e Paolo Maldini

Stando a quanto riferito dal quotidiano catalano 'El Nacional', ilsarebbe disposto a mettere sul piattoper convincere ila liberareUn'indiscrezione che, se dovesse essere confermata, potrebbe ristabilire le priorità del club rossonero. Sulle tracce del giocatore c'è anche il, ma, al momento, il Diavolo sembrerebbe in vantaggio.Cresciuto nel settore giovanile dell'UE Cornellà, illo acquista nell'estate del 2023 per appena 100 mila euro. Dopo un anno nella seconda squadra blaugrana,viene promosso in Prima Squadra, dove collezionacomplessive, impreziosite daMancino naturale, lo spagnolo può giocare sia dache daNello scacchiere di Ruben Amorim il classe 2002 potrebbe agire come alternativa a Strahinja Pavlovic. In patria viene descritto come un calciatore con limiti tecnici evidenti, ma che compensa con impegno, lavoro e dedizione.Lo scorso 26 febbraio,ha compiutoPer questa occasione speciale,ha regalato al laterale del Barça una suaLo spagnolo ha manifestato in più occasioni la sua stima per l'ex capitano deltanto da guadagnarsi il soprannome di"A Gerard, tanti auguri di buon compleanno e buona fortuna per la tua carriera. Con affetto, Paolo Maldini", recita la dedica sulla maglia rossonera.