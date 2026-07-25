Una delegazione del Fenerbahce volerà in Italia per trattare direttamente con il Milan l'acquisto di Rafael Leao: la richiesta dei rossoneri e la strategia dei turchi
Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM
Tra una foto su Instagram mentre si allena con la maglia del Corinthians e un'altra in cui è in studio di registrazione a lavorare ad un nuovo pezzo, Rafael Leao continua a pensare anche al proprio futuro. L'attaccante portoghese è sempre più distante dal Milan e le pretendenti stanno iniziando a farsi avanti. In prima fila tra le squadre interessate al classe 1999 c'è il Fenerbahce, che sta preparando una mossa a sorpresa per chiudere l'operazione.
Milan, blitz in Italia del Fenerbahce per LeaoStando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', a metà della prossima settimana una delegazione del Fenerbahce dovrebbe volare in Italia per trattare direttamente con il Milan. Il club turco monitora da tempo la situazione legata a Rafael Leao e la spedizione a Milano potrebbe essere decisiva per la definitiva fumata bianca. Secondo la 'Rosea', i 'Canarini Gialli' sarebbero la squadra con più possibilità di aggiudicarsi le prestazioni del portoghese.
La strategia del FenerbahcePoche ore fa, il Fenerbahce ha diramato un comunicato ufficiale in cui smentisce le voci di una presunta offerta da 100 milioni recapitata al Milan per acquistare Rafael Leao. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, potrebbe trattarsi soltanto di una strategia per far scendere il prezzo del giocatore. Il club rossonero, in effetti, sembrerebbe aver abbassato le proprie pretese economiche rispetto a qualche settimana fa.
Il Milan abbassa le pretese economicheNei primi summit di mercato in Via Aldo Rossi, il Milan aveva fissato il prezzo di Rafael Leao tra i 60 e i 70 milioni di euro. Stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', tuttavia, al Fenerbahce potrebbe bastare molto meno per convincere il club rossonero a liberare il giocatore. Il giornalista Luca Bianchin pensa che il Milan possa accontentarsi di un'offerta da 40 milioni, se non addirittura di qualcosa in meno. I prossimi dieci giorni saranno decisivi per conoscere il futuro del classe 1999, con i turchi chiamati a decidere se affondare il colpo o virare su altri obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Milan, Amorim svela il futuro di Camarda. Le condizioni di Gila. Il pareggio contro il Celtic. Bennacer saluta
Pagelle Milan
Pagelle Celtic-Milan 2-2, Camarda e Chukwueze che coppia. Guaio Gila
Interviste
Celtic-Milan, le prime sensazioni di Amorim: "Camarda? Deve stare con noi. Su Gila vi dico ..."
Live
Mercato Milan LIVE | Fari puntati su Karetsas. Il Fenerbahce prepara l'assalto a Leao
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti