Tra una foto su Instagram mentre si allena con la maglia del Corinthians e un'altra in cui è in studio di registrazione a lavorare ad un nuovo pezzo, Rafael Leao continua a pensare anche al proprio futuro. L'attaccante portoghese è sempre più distante dal Milan e le pretendenti stanno iniziando a farsi avanti. In prima fila tra le squadre interessate al classe 1999 c'è il Fenerbahce, che sta preparando una mossa a sorpresa per chiudere l'operazione.

Milan, blitz in Italia del Fenerbahce per Leao

La strategia del Fenerbahce

Il Milan abbassa le pretese economiche